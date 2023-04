Live - ‘Oekraïne heeft twee derde van eerste schijf Europese munitie binnen’ • Kremlin rechtvaardigt oorlog na bezoek van Stoltenberg aan Kiev

Rusland gebruikt het bezoek van NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg aan Kiev om zijn oorlog in Oekraïne te rechtvaardigen. Het Kremlin wil niet dat Oekraïne zich aansluit bij de NAVO.

"De NAVO zet duidelijk haar koers voort om Oekraïne op te slokken en bij het bondgenootschap te betrekken", zei de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov. "Dit alles toont eens te meer voor iedereen met minstens een beetje denkvermogen dat de president (Vladimir Poetin, red.) de juiste beslissing nam over het begin van deze operatie." Rusland spreekt niet over een oorlog, maar wel over een speciale militaire operatie in Oekraïne.

Tijdens zijn bezoek aan Kiev beloofde Stoltenberg dat tijdens de volgende NAVO-top in juli de kwestie van het Oekraïense lidmaatschap zal besproken worden. "De toekomst van Oekraïne is in de Euro-Atlantische familie, de toekomst van Oekraïne is in de NAVO", verklaarde hij. Zelensky zal zelf ook deelnemen aan de top in de Litouwse hoofdstad Vilnius.

Ook ontkende Peskov dat Rusland een nieuwe mobilisatiecampagne zal lanceren. "Er wordt in het Kremlin niet gesproken over een nieuwe mobilisatie", zei hij. Bij de gedeeltelijke mobilisatie in september vorig jaar - die Poetin beval om de troepen in Oekraïne te versterken - werden honderdduizenden Russen onder de wapens geroepen. Heel wat Russen negeerden hun oproeping en tienduizenden vluchtten het land uit.