Live - Oekraïne. Frans parlement wil Wagner op Europese terreurlijst plaatsen

Op bezoek bij de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Kiev, heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen meer uitleg gegeven over het elfde sanctiepakket dat ze op tafel heeft gelegd naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne. Het is wel degelijk de bedoeling dat de handel in goederen tussen de EU en Rusland via derde landen een halt wordt toegeroepen.

De Commissie legde de nieuwe sancties vrijdag voor aan de 27 EU-lidstaten. Morgen gaan die het pakket voor het eerst bespreken. Von der Leyen trekt de kaart van het sluiten van achterpoortjes in de reeds bestaande sanctiewetgeving, nadat tussen de EU en bepaalde derde landen "ongewone grote handelsstromen" werden vastgesteld van goederen die uiteindelijk in Rusland belanden, zei ze tijdens een persconferentie in Kiev.

Een nieuwe maatregel zou er dan ook in bestaan dat de uitvoer van zulke goederen helemaal verboden wordt. Maar "dit instrument zal een laatste redmiddel zijn en zal erg bedachtzaam worden gebruikt, na een erg zorgvuldige risicoanalyse en na goedkeuring door de EU-lidstaten", sprak von der Leyen.