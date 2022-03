Live - Oekraïne. Evacuatie Marioepol faalt opnieuw, Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar

Inter­view VRT-journalist Steven Decraene ‘Tijdens een betoging ontplofte een traangasbom naast ons. Ik kon niets meer doen. Daarom gaan we nu in full battle kit’ ‘Tijdens een betoging ontplofte een traangasbom naast ons. Ik kon niets meer doen. Daarom gaan we nu in full battle kit’