Live - Oekraïne. EU-kopstuk Von der Leyen op dag vol symboliek in Kiev • Russen hopen 400.000 beroepsmilitairen te werven tegen eind van het jaar

Ook dit jaar paraderen Russische militairen over het Rode Plein in Moskou vanwege de Dag van de Overwinning. Vandaag herdenken de Russen de overwinning op nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog en dat gaat gepaard met extra strenge beveiliging. Door recente droneaanvallen in Rusland, ook op het Kremlin, staan de autoriteiten in het land op scherp.

De jaarlijkse herdenking is een belangrijke feestdag in Rusland en het is voor president Vladimir Poetin een manier om zijn militaire macht te tonen. Poetin gebruikt de dag ook sinds de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 om het Russische patriottisme aan te wakkeren. Hij zal dinsdag een toespraak houden, ondanks de drone-aanval van vorige week die volgens de Russen op de president gericht was. Wie er achter die aanval zat blijft onduidelijk.

REUTERS

In zeker zes regio’s is de traditionele 9 mei-parade geschrapt vanwege zorgen over de veiligheid. Andere festiviteiten en herdenkingen zijn versoberd, volgens lokale autoriteiten uit vrees voor aanslagen van pro-Oekraïense groepen.

In Moskou is het Rode Plein al sinds 27 april afgesloten voor het publiek, ook uit veiligheidsoverwegingen. Bij de repetities voor de parade leek er minder militair personeel en materieel betrokken te zijn dan in eerdere jaren. Een deel van het leger wordt ingezet in Oekraïne, maar de Russen hebben daar tijdens de oorlog ook aanzienlijke verliezen geleden. Volgens Moskou doen er wel troepen die hebben gevochten in Oekraïne mee aan de parade op het Rode Plein.

REUTERS