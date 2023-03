Live - Oekraïne. EU bereid om Wit-Rusland nieuwe sancties op te leggen vanwege Russische kernwapens

Achter­grond Oorlog in Oekraïne Vrouwen in het Oekraïense leger vechten tegen Rusland en tegen stereotypes: ‘We bepalen zelf wel of we willen sterven voor ons land’ Vrouwen in het Oekraïense leger vechten tegen Rusland en tegen stereotypes: ‘We bepalen zelf wel of we willen sterven voor ons land’