Live - Oekraïne. Einde van de rust: Russische raketten treffen voor het eerst in weken hoofdstad Kiev

Reporta­ge Oorlog in Oekraïne Achterblijvers in Donetsk: ‘Als Oekraïne ons nodig heeft, komen we. Maar we willen alleen vechten om deze regio te verdedigen’ Achterblijvers in Donetsk: ‘Als Oekraïne ons nodig heeft, komen we. Maar we willen alleen vechten om deze regio te verdedigen’