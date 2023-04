Live - Oekraïne. ‘Een nieuw niveau van absurditeit’: Rusland neemt vandaag voorzitterschap VN-Veiligheidsraad over

Vanaf vandaag is Rusland een maand lang voorzitter van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dat gebeurt volgens een rotatiesysteem waarbij elk van de 15 leden een maand lang voorzitter is.

De laatste keer dat Rusland de voorzittershamer hanteerde, was in februari vorig jaar, toen Poetin midden in een raadszitting over Oekraïne zijn "speciale militaire operatie" aankondigde. 14 maanden later zijn tienduizenden mensen gedood, steden verwoest en is Poetin door het Internationaal Strafhof aangeklaagd voor de massale ontvoering van Oekraïense kinderen.

Onder deze omstandigheden lijkt het voor velen, en zeker voor Oekraïne, een "wrede aprilgrap" om Rusland aan het hoofd te plaatsen van een orgaan dat belast is met het handhaven van de internationale vrede en veiligheid.

"Vanaf 1 april tillen ze het niveau van absurditeit naar een nieuw niveau", zegt Oekraïens VN-ambassadeur Sergiy Kyslytsya. "De Veiligheidsraad in deze vorm is niet in staat de kwesties aan te pakken die onder haar primaire verantwoordelijkheid vallen, namelijk het voorkomen en aanpakken van conflicten."

Oekraïne is zelf geen lid van de raad, maar wordt vaak opgeroepen om te spreken over de oorlog. De ambassadeur zei nog dat Oekraïne in april uit de Veiligheidsraad zal wegblijven, tenzij in "kwesties van kritiek nationaal veiligheidsbelang".

Een boycot of protest door andere lidstaten komt er wellicht niet, maar de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zullen hun afkeuring vermoedelijk laten blijken door hun vertegenwoordiging in de loop van de maand terug te schroeven. De VS drongen er bij Rusland op aan zich "professioneel te gedragen", maar zeiden dat er geen middelen waren om Moskou van de post te weren.