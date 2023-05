Live - Oekraïne dringt bij China aan op vredesakkoord met respect voor territoriale integriteit • 5-jarig jongetje gedood bij aanval op dorp bij Cherson

Vandaag vertrekt het laatste schip dat valt onder de huidige graandeal uit een Oekraïense haven, zegt een woordvoerder van de Verenigde Naties. Rusland heeft gedreigd de graandeal, die morgen afloopt, alleen onder bepaalde voorwaarden te willen verlengen. Moskou stelt dat de eigen handel in graan en kunstmest wordt belemmerd door westerse sancties. Landbouwproducten vallen weliswaar niet direct onder de sancties, maar sancties op onder meer transport, verzekering en betalingsverkeer zouden de Russische handel bemoeilijken.

De graandeal tussen Rusland en Oekraïne werd vorige zomer gesloten, met bemiddeling van de VN en Turkije. Door de overeenkomst kon de graanhandel over de Zwarte Zee, die door de Russische invasie van Oekraïne stil was komen te liggen, weer deels worden hervat. In november werd de deal voor het eerst met 120 dagen verlengd. Bij de tweede verlenging ging Rusland slechts akkoord met zestig dagen, waardoor de graandeal morgen afloopt. Bij de vorige onderhandelingen in maart had Rusland dezelfde bezwaren als nu. Volgens de Verenigde Staten zijn deze bezwaren onzin: de Russische landbouwexport is "op hetzelfde niveau als voor de grootschalige invasie, zo niet hoger."

Gisteren zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov dat er "veel open vragen" zijn over de graandeal. Vorige week vond in Istanbul overleg plaats tussen vertegenwoordigers van Rusland, Oekraïne, de VN en Turkije. Door de moeizame onderhandelingen zijn er sinds 4 mei geen schepen gecontroleerd in de Turkse hoofdstad, een van de voorwaarden van de overeenkomst. Later vandaag wordt vermoedelijk bekendgemaakt of Rusland en Oekraïne de graandeal zullen verlengen.

Daan de Vries