Live - Oekraïne. Drie gewonden bij ‘massale aanval’ op Kiev: ‘Alle raketten uit de lucht geschoten’

Op het militaire oefenterrein in Grafenwöhr, in het Duitse Beieren, zijn 31 Abrams-trainingstanks van het type M1 Abrams aangekomen om Oekraïners mee op te leiden. Dat bevestigt Pentagon-woordvoerder Pat Ryder maandag in Washington. Oekraïense soldaten worden “in de komende weken” in Duitsland verwacht om aan opleidingen over het gebruik en het onderhoud van de tanks te beginnen, voor ze in Oekraïne worden ingezet tegen Rusland.

Eind januari hadden de Verenigde Staten na veel discussie en in samenspraak met Duitsland - dat Leopard-tanks levert aan Kiev - beslist om 31 Abrams-tanks te sturen. Eind april had de Amerikaanse stafchef Mark Milly gezegd dat de VS voor de opleiding eerst tanks zouden leveren die niet geschikt zijn voor inzet op het slagveld. De Abrams-tanks die zullen worden geleverd voor de strijd, worden nog gerepareerd.