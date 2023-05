Live - Oekraïne. Dode en drie gewonden bij Russisch bombardement in Cherson • Paus Franciscus bespreekt rol Vaticaan in vredesmissie

Het Vaticaan is betrokken bij pogingen om een einde te maken aan het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Dat zei paus Franciscus zondag in het vliegtuig dat hem vanuit Hongarije terugbracht naar Rome.

Verdere details over de betrokkenheid van de kerk gaf hij overigens niet. "Er is nu een missie aan het werk, maar die is nog niet openbaar. Zodra die openbaar is, zal ik details onthullen", aldus de 86-jarige paus.

AP - Paus Franciscus zondag op de terugweg van Hongarije naar Rome.

Volgens paus Franciscus heeft hij de situatie in Oekraïne besproken met de Hongaarse premier Viktor Orbán en met bisschop Hilarion, een vertegenwoordiger van de Russisch-Orthodoxe Kerk in Boedapest. "Iedereen is geïnteresseerd in de manier waarop we vrede kunnen bewerkstelligen."

Sinds de Russische invasie heeft de paus bijna wekelijks een oproep gedaan om de vrede te herstellen. Het is ook niet voor het eerst dat hij zich heeft aangeboden als bemiddelaar tussen Kiev en Moskou, maar tot dusver zonder resultaat.

De Oekraïense premier Denys Shmyhal had donderdag een ontmoeting met de paus in het Vaticaan en zei dat hij met hem van gedachten had gewisseld over een door president Zelensky voorgestelde oplossing voor vrede.

Shmyhal heeft de paus bovendien om hulp gevraagd bij de repatriëring van verdwenen Oekraïense kinderen. De regering schat dat bijna 19.500 kinderen illegaal naar Rusland zijn gebracht. "De Heilige Stoel is bereid om te helpen, omdat dit het enige juiste is om te doen", zei Franciscus. "We moeten alles doen wat menselijkerwijs mogelijk is."