Live - Oekraïne. De Croo onderweg naar Den Haag voor ontmoeting met Zelensky en Rutte • Brand in Russische raffinaderij geblust

In een olieraffinaderij bij de Zuid-Russische stad Krasnodar is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken. Volgens het Russische staatspersbureau TASS is de raffinaderij in het plaatsje Ilski getroffen door een drone en staat een opslagtank in brand. De berichtgeving van het staatspersbureau is nog niet onafhankelijk geverifieerd.

AP

Krasnodar ligt niet ver van de grens met Oekraïne, aan de overzijde van de Zee van Azov. In het gebied is veel olie-industrie. Een nacht eerder kwam volgens TASS al een drone neer in het plaatsje Volna, aan de Straat van Kertsj, en veroorzaakte daar een grote brand in een opslagtank met olie.

In het weekend vlogen brandstoftanks in de havenstad Sebastopol in brand, op het door Rusland geannexeerde Oekraïense schiereiland de Krim. Ook die brand zou het gevolg zijn geweest van aanvallen met drones.

Het Oekraïense leger heeft geen van die aanvallen bevestigd, maar Kiev eist bijna nooit de verantwoordelijkheid op voor aanslagen in Rusland of in de door Rusland bezette gebieden.