Live - Oekraïne. Burgemeester: ‘Kiev gaat mogelijk koude winter tegemoet’ • Poetin wil wapentechnologie delen met bondgenoten

Inter­view Klimatoloog Wim Thiery ‘In het business-as-usualscenario hebben we een opwarming van 2,7 graden tegen het einde van deze eeuw. In die wereld wil je niet leven’ ‘In het business-as-usualscenario hebben we een opwarming van 2,7 graden tegen het einde van deze eeuw. In die wereld wil je niet leven’