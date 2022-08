Live - Oekraïne. Britse onderwaterdrones moeten weg vrijmaken voor Oekraïense graanexport

Inter­view Alex Agnew ‘Iedereen is zo snel beledigd. Moet ik net als Ricky Gervais zeggen: ‘Hou u vast, want nu komt ironie’?’ ‘Iedereen is zo snel beledigd. Moet ik net als Ricky Gervais zeggen: ‘Hou u vast, want nu komt ironie’?’