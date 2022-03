Live - Oekraïne. Amerikaanse president Biden doet Russisch gas en olie in de ban, ‘nieuw konvooi op weg naar KIev’

Achter­grond Vredesbeweging ‘Moeten we er echt van wakker liggen? Ja dus’: waarom ze wel in Berlijn, maar niet in Brussel massaal betogen voor vrede in Oekraïne ‘Moeten we er echt van wakker liggen? Ja dus’: waarom ze wel in Berlijn, maar niet in Brussel massaal betogen voor vrede in Oekraïne