Live - Oekraïne. Amerikaanse journalist blijft voorlopig vastzitten in Russische cel

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Koeleba, heeft in Irak zijn ambtgenoot Fuad Hussein ontmoet. Koeleba ziet Irak als "een land dat bruggen kan bouwen", maar ging niet in op Husseins aanbod om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. De Iraakse minister riep op tot een staakt-het-vuren, een oproep die hij in februari ook deed toen de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov in Irak was.

Koeleba herhaalde in Bagdad het Oekraïense standpunt over vredesonderhandelingen: die zijn voor Kiev onbespreekbaar zolang het Russische leger in Oekraïne actief is en Rusland delen van Oekraïne bezet. "Rusland is in de aanval. Dat is de grootste horde op weg naar vrede", zei Koeleba. Rusland zegt alleen te willen onderhandelen als Oekraïne de provincies Donetsk, Cherson, Loehansk en Zaporizja en de Krim aan Rusland afstaat.

Irak heeft belang bij een goede verstandhouding met Rusland en spreekt zich daarom maar zelden uit over de Russische invasie van Oekraïne. Rusland investeert in de Iraakse olie-industrie en is na Turkije de grootste graanleverancier aan Irak. De huidige Iraakse regering heeft bovendien nauwe banden met Iran, dat Rusland onder meer drones verkoopt. Toch kan Irak volgens Hussein "in dienst staan van vrede", omdat het land ervaring heeft met het voeren van vredesonderhandelingen. "Irak streeft er altijd naar onderdeel te zijn van de oplossing. Oorlogen eindigen met onderhandelingen en dialoog", zei Hussein.

Daan de Vries