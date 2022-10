Live - Oekraïne: 11 doden en 64 gewonden bij Russische raketaanvallen • Poetin dreigt met nog zwaardere vergeldingsmaatregelen

Inter­view Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) en Kristof Calvo (Groen) ‘Wat Tinne Van der Straeten nu meemaakt, is bijna onmenselijk. Als we niet oppassen, worden ernstige politici een uitstervend ras’ ‘Wat Tinne Van der Straeten nu meemaakt, is bijna onmenselijk. Als we niet oppassen, worden ernstige politici een uitstervend ras’