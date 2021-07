Live - Noodweer in ons land eiste al 24 levens, meer dan 4.500 mensen melden zich aan om te helpen

De dodentol na de zware overstromingen in ons land staat inmiddels op 20. Zo’n 20 mensen zijn nog vermist. Inmiddels wordt ook steeds duidelijker dat de gevolgen van de overstromingen bijzonder zwaar zijn.

▶ Deze luchtbeelden tonen de omvang van de ramp in Pepinster:

Hoe is de situatie nu?

• Het noodweer heeft in ons land het leven gekost aan minstens 20 personen. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden tijdens een persconferentie vrijdag. Dinsdag 20 juli wordt een dag van nationale rouw.

• Er zijn ook zeker 20 vermisten, onder wie een meisje van 15 dat in Marcourt, in de gemeente Rendeux in de provincie Luxemburg, werd meegesleurd door de Ourthe.

• Het waterpeil en -debiet van de Maas in Limburg blijft dalen. In de loop van vrijdag werd er dan toch een daling waargenomen.

• Toch is het gevaar nog niet overal geweken. Op sommige plaatsen in Vlaams-Brabant en Limburg blijft het water ook deze ochtend bijzonder hoog. Op waterinfo.be kunt u nagaan hoe de situatie in uw regio momenteel is.