Live - Nog 53 vermisten, Waalse regering kondigt heropbouwplan van 2 miljard euro aan

De officiële dodentol na de zware overstromingen in ons land staat inmiddels op 31. Daarnaast zijn 70 personen nog vermist. Vandaag is een dag van Nationale Rouw.

Bekijk hier beelden van het herdenkingsmoment in Verviers:

Hoe is de situatie nu?

• Het noodweer heeft in ons land het leven gekost aan minstens 31 personen. Dat meldt het Nationaal Crisiscentrum. Bovendien zijn er nog 116 mensen vermoedelijk vermist of onbereikbaar.

• In buurland Duitsland vielen er al 165 doden. Gevreesd wordt dat dit aantal nog kan oplopen. Het noodweer verplaatst zich daar naar het oosten van het land, en naar de Alpenregio.

• Op veel plaatsen is het waterpeil gedaald, maar het gevaar op overstromingen is nog niet geweken. Onder meer in het Demerbekken staan de waterpeilen op verschillende waterlopen nog hoog tot zeer hoog. Op waterinfo.be kunt u nagaan hoe de situatie in uw regio momenteel is.