Live - Nieuw jaar begint in grote delen van Oekraïne met luchtalarm

Inter­view Derk en Pjotr Sauer Deze journalisten lieten alles achter in Rusland: ‘Ik wist zeker dat Poetin het niet zou doen. In deze oorlog zit nul ratio’ Deze journalisten lieten alles achter in Rusland: ‘Ik wist zeker dat Poetin het niet zou doen. In deze oorlog zit nul ratio’