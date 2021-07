Live - Lege trein ontspoord door noodweer nabij Rochefort, huizen ingestort in Pepinster

Hoe is de situatie nu?

• Het is vannacht en vanochtend hevig blijven regenen in de provincies Luik, Namen, Luxemburg en Limburg. De overlast door de overstromingen neemt toe.

• In Pepinster (Luik) is een tiental huizen ingestort als gevolg van de overstroming van de rivier de Vesder.

• Verschillende dorpen zijn geëvacueerd. In Moelingen (Voeren) is het waterpeil intussen aan het dalen, maar de inwoners kunnen nog niet terug naar huis.

• In Rochefort-Jemelle (Namen) is rond 5.30 uur een lege trein ontspoord. De sporen waren weggezakt door de regenval.

• Het noodweer heeft in ons land het leven gekost aan minstens twee personen, mogelijk drie. Een 22-jarige man is verdronken in Eupen. In Aywaille is het lichaam van een 50-jarige man aangetroffen in zijn kelder. In Marcourt (Luxemburg) zou een meisje van 15 in de Ourthe gevallen zijn. Ze is nog niet teruggevonden.

• De ellende is nog niet voorbij. Ook in de komende uren wordt nog regen verwacht. De zware regenval veroorzaakt intussen ook in Vlaams-Brabant ernstige problemen. In Luik dreigt deze namiddag de Maas te overstromen.

▶ Bekijk: Overstromingen in het zuiden van het land