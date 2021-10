Liveblog Begroting

▶Live - Lastenverlaging van 300 miljoen euro voor werkenden: regering licht begrotingsakkoord toe

Premier Alexander De Croo (Open Vld) tussen Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet en MR-vicepremier Sophie Wilmès. Beeld BELGA

De federale regering heeft dan toch een finaal akkoord bereikt over de begroting en de gekoppelde dossiers, dat bevestigt de woordvoerder van premier Alexander De Croo. Daar was deze ochtend nog veel onduidelijkheid over na berichten dat de onderhandelingsgesprekken vast waren gelopen. De laatste ontwikkelingen rond de begrotingsgesprekken leest u in deze liveblog.