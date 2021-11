Live - Klimaattop Glasgow. President Biden: ‘Het is een grote fout van China om niet te komen’

• Op de klimaattop in Glasgow (COP26) zoeken bijna 200 landen naar manieren om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.



• De huidige plannen voldoen niet om tegen 2050 de uitstoot naar nul te brengen. Dan wordt het onmogelijk om de opwarming eind deze eeuw onder de gewenste 1,5 of zelfs 2 graden Celsius te houden. Waarom die grens zo belangrijk is? Dat leest u in dit stuk.



Bekijk de speech van premier De Croo in Glasgow: