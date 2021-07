Live - Hevige regenval: Code rood in provincie Luik, Rochefort wil 50 kampen laten evacueren

Ook de provincie Namen is zwaar getroffen door het regenweer. De burgemeester van Rochefort wil zelfs alle 50 kampen die momenteel in haar gemeente doorgaan, laten evacueren.

“We verwachten dat de Lesse de komende dagen buiten de oevers zal treden”, aldus burgemeester Mullens. En de jeugdkampen die zich niet nabij het water bevinden, zullen volgens haar ook veranderen in meren door het water dat niet weg kan. “Ik heb de jeugddienst opgedragen om in elk kamp langs te gaan en duidelijk te maken dat het beter is te vertrekken. Als ze dat niet willen, zal ik aan de provincie vragen om een decreet af te kondigen. Of ik zal het zelf doen.” De burgemeester is bereid stadszalen ter beschikking te stellen om de jongeren indien nodig op te vangen, in afwachting dat hun ouders hen komen ophalen.

Code rood in Luik

Het KMI kondigt de code rood af voor de provincie Luik, omdat er minstens 65 procent kans is dat er over minstens een kwart van de provincie meer dan 100 mm neerslag valt in 24 uur tijd. Dat zegt weerman David Dehenauw op Twitter.

Code rood wil zeggen dat er al veel wateroverlast is in de provincie en dat er nog veel neerslag verwacht wordt, waardoor de problemen nog erger worden, of dat er in kortere tijd extreme neerslag verwacht wordt. Er wordt gevraagd om “actie te ondernemen om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen en de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op te volgen”.

De code rood blijft gelden tot 1 uur in de nacht van woensdag op donderdag, daarna volgen nog enkele uren in code oranje.

Code oranje in Limburg en Namen

In de provincies Namen en Luxemburg is momenteel code oranje van kracht. In Vlaanderen geldt code oranje enkele voor de provincie Limburg; de andere provincies kleuren geel en groen op de weerkaart.

In Limburg werd Riemst het zwaarst getroffen door de wateroverlast. Onder meer in Vroenhoven, Val-Meer en Heukelom liepen straten onder. Daarnaast kwamen ook de Bolderstraat in Zichen-Zussen-Bolder en een groot gedeelte van de Maastrichtersteenweg onder water te staan.

Vanuit Bilzen werden er zandzakken aangeleverd aan de zwaar getroffen gehuchten in Riemst. Ook in Bilzen was er wateroverlast op de gekende plaatsen, waaronder in Rosmeer. In Voeren werd alarmpeil oranje afgekondigd door de rivieren de Voer en de Berwijn.

“Op dit moment zijn er 40 meldingen binnengekomen, enorm lokaal wel”, klonk het gisterenavond bij de brandweerzone Oost-Limburg. “20 à 25 meldingen zijn allemaal voor Riemst. We verwachten dat de situatie in de loop van de nacht en de ochtend nog gaat verergeren. We hebben meer dan 3.000 zandzakken klaarliggen.”

Scoutskamp uit Kalmthout in provincie Namen geëvacueerd

De hevige regenval leidde er ook toe dat een kamp van de scouts van Kalmthout in de Naamse gemeente Couvin vroeger beëindigd werd. Dat zegt burgemeester Lukas Jacobs van Kalmthout aan VRT NWS.