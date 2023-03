Live - Graandeal telt maar voor 60 dagen, zegt Rusland • Wagner wil 30.000 rekruten werven om manschappen in Oekraïne aan te vullen

Analyse Oorlog in Oekraïne ‘Het lijkt soms of de VS willen dat Oekraïne op de moeilijkst mogelijke manier wint’: nog altijd staat het Westen op de rem voor wapensteun ‘Het lijkt soms of de VS willen dat Oekraïne op de moeilijkst mogelijke manier wint’: nog altijd staat het Westen op de rem voor wapensteun