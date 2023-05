Live - Europa eert Zelensky en Oekraïne met prestigieuze prijs • Rusland verliest twee helikopters en straaljagers in dag tijd

In Aken wordt zondagmiddag de prestigieuze Karelsprijs uitgereikt aan president Volodymyr Zelensky en het Oekraïense volk. De prijs wordt sinds 1950 jaarlijks verleend aan mensen die zich inzetten voor de Europese eenheid. Het blijft tot het laatste moment ongewis of Zelensky zelf aanwezig is om de prijs in ontvangst te nemen. De prijs is mede bedoeld om Oekraïne een steuntje in de rug te geven in de onderhandelingen voor toetreding tot de Europese Unie.

De binnenstad van Aken is zondag afgezet en er gelden zeer strenge veiligheidsvoorschriften. Een grote politiemacht is op de been, mede omdat er tussen 10.00 en 17.00 uur minstens zes demonstraties zijn aangekondigd in Aken. Zo eisen volgens de politie vele honderden demonstranten zondag een eind aan de wapenleveranties aan de Oekraïne. Onder hen bevinden zich zowel vredesactivisten als pro-Russische demonstranten.

De plechtigheid in het stadhuis van Aken begint om 15.30 uur en zal zo'n anderhalf uur duren. Zelensky of diens vertegenwoordiger zal worden toegesproken door voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Poolse premier Mateusz Morawiecki.