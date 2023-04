Live - Dodental loopt op tot 16 na nachtelijke Russische aanvallen • Bezoek van paus aan Hongarije ook in teken van Oekraïne

Rusland heeft een verzoek afgewezen van de Amerikaanse ambassade om de gevangengenomen journalist Evan Gershkovich op 11 mei te bezoeken.

De correspondent van The Wall Street Journal zit vast op verdenking van spionage, volgens de VS onterecht. Een Russische ambassadevertegenwoordiger in de VS mocht wel twee Russische gevangenen bezoeken in New York, afgelopen woensdag.

De Russische weigering is een vergelding voor het niet verstrekken van visa aan Russische journalisten, die in het spoor van buitenlandminister Lavrov naar de Verenigde Staten wilden reizen. Lavrov was deze week in New York voor een vergadering van de VN-Veiligheidsraad, die Rusland op dit moment voorzit.

Het Witte Huis kondigde donderdag sancties aan tegen de Russische veiligheidsdienst FSB vanwege de arrestatie van Gershkovich en andere Amerikanen. Dezelfde sancties werden afgekondigd tegen de Iraanse veiligheidsdienst, die er vergelijkbare praktijken op na houdt: "Onze boodschap aan Rusland, Iran en de wereld is dat het gijzelen van Amerikanen of ze op oneigenlijke gronden vasthouden onacceptabel is", aldus president Biden. "Laat ze onmiddellijk vrij."

In drie Amerikaanse kranten werd een paginagrote advertentie geplaatst waarin werd opgeroepen Gershkovich vrij te laten. "Journalistiek is geen misdaad", staat daar in. Gershkovich’ arrestatie is "de meest recente ontwikkeling in een zorgwekkende trend waarbij journalisten worden lastiggevallen, gearresteerd, of nog erger, omdat ze het nieuws verslaan".

Joram Bolle