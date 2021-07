Live - Dijkbreuk in Belgisch Limburg, al zeker 20 doden in ons land door noodweer

▶ Bekijk hier de persconferentie waarin de verschillende regeringen een stand van zaken geven:

Hoe is de situatie nu?

• Het noodweer heeft in ons land het leven gekost aan minstens 20 personen. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden tijdens een persconferentie vrijdag. Dinsdag 20 juli wordt een dag van nationale rouw.

• Er zijn ook zeker 20 vermisten, onder wie een meisje van 15 dat in Marcourt, in de gemeente Rendeux in de provincie Luxemburg, werd meegesleurd door de Ourthe.

• Alle ogen zijn vandaag gericht op de Maas. In Limburg zijn gisteravond laat 6 gemeenten geëvacueerd. Het waterpeil staat vanmorgen nog steeds hoog. In Maaseik loopt het water van de Maas intussen over de dijk en wordt met man en macht gewerkt om een dijkbreuk te voorkomen.

• Aan de overkant van de Maas, in het Nederlandse gehucht Voulwames, is een dijk langs het Julianakanaal doorgebroken.

• In Belgisch Limburg wordt Herk-de-Stad momenteel geconfronteerd met een dijkbreuk op de Demer. Het water heeft een grote bres van een tiental meter geslagen in de Demerdijk, op de natuurlijke grens met Lummen. De gemeente probeert het gat te dichten.

• In de zwaar getroffen provincie Luik is er nog veel overlast in verschillende gemeenten. Onder andere in Trooz en Aywaille gaan de evacuaties verder, terwijl de brandweer focust op de dringendste interventies. Het verkeer is er zwaar verstoord, en er zijn nu ook problemen met het drinkwater gemeld.

• In Duitsland kostte het noodweer al het leven aan 103 mensen: 60 in Rijnland-Palts en 43 in Noordrijn-Westfalen. Bij een aardverschuiving in Erfstadt-Blessem (Noordrijn-Westfalen) vielen vrijdagvoormiddag verschillende slachtoffers en er zijn meerdere vermisten. In de gemeente Bad Neuenahr-Ahrweiler (Rijnland-Palts) zijn ongeveer 1.300 mensen vermist.