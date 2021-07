Live - Dijk gebroken aan Julianakanaal in Nederland, zeker 18 doden door noodweer in ons land

▶ Bekijk: evacuaties in Maasgemeenten

Hoe is de situatie nu?

• Het noodweer heeft in ons land het leven gekost aan minstens 18 personen. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Een vijftiger verdronk in zijn kelder in Aywaille, in Eupen kwam een 22-jarige man om het leven nadat hij met een zwemband in het snel stromende water sprong. Zes anderen kwamen om het leven in Verviers. In Philippeville kwam een vijftiger om het leven toen hij probeerde takken die een afvoerpijp blokkeerden uit een beek te verwijderen. In Chaudfontaine werden twee lichamen gevonden, in Pepinster één. Vanmorgen zijn in Trooz drie dodelijke slachtoffers aangetroffen.

• Er zijn ook zeker 19 vermisten, onder wie een meisje van 15 dat in Marcourt, in de gemeente Rendeux in de provincie Luxemburg, werd meegesleurd door de Ourthe.

• Alle ogen zijn vandaag gericht op de Maas. In Limburg zijn gisteravond laat 6 gemeenten geëvacueerd. Het waterpeil staat vanmorgen nog steeds hoog. In Maaseik loopt het water van de Maas intussen over de dijk en wordt met man en macht gewerkt om een dijkbreuk te voorkomen.

• Ook in verschillende gemeenten in Waals-Brabant zijn mensen geëvacueerd. Dat is het geval in Ottignies, Graven, Geldenaken, Mont-Saint-Guibert, Court-Saint-Etienne en Tubeke.

• In de zwaar getroffen provincie Luik is er nog veel overlast in verschillende gemeenten. Onder andere in Trooz en Aywaille gaan de evacuaties verder, terwijl de brandweer focust op de dringendste interventies. Het verkeer is er zwaar verstoord, en er zijn nu ook problemen met het drinkwater gemeld.

• In Duitsland kostte het noodweer al het leven aan 103 mensen: 60 in Rijnland-Palts en 43 in Noordrijn-Westfalen. Bij een aardverschuiving in Erfstadt-Blessem (Noordrijn-Westfalen) vielen vrijdagvoormiddag verschillende slachtoffers en er zijn meerdere vermisten. In de gemeente Bad Neuenahr-Ahrweiler (Rijnland-Palts) zijn ongeveer 1.300 mensen vermist.