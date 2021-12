Live - Coronavirus. Ziekenhuis in Herstal sluit tijdelijk spoedafdeling door personeelstekort

Analyse Kernuitstap Bart Eeckhout over het echte doel van Bart De Wever: ‘Inhoudelijk is de kernuitstap al lang beslecht. Het gaat nu over iets anders’ Bart Eeckhout over het echte doel van Bart De Wever: ‘Inhoudelijk is de kernuitstap al lang beslecht. Het gaat nu over iets anders’