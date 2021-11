Live - Coronavirus. Nieuw-Zeeland kondigt einde van lockdowns aan en ziet af van ‘zero covid-beleid’

Belang­rijk nieuws VS ‘Oorverdovend geschreeuw en gehuil’: minstens 5 doden en 40 gewonden nadat terreinwagen inrijdt op kerstparade in VS ‘Oorverdovend geschreeuw en gehuil’: minstens 5 doden en 40 gewonden nadat terreinwagen inrijdt op kerstparade in VS