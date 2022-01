Live - Coronavirus. Jambon:‘Tieners onder de 18 jaar zonder booster aan de grens tegenhouden, is schieten met een kanon op een mug’

Inter­view Letty Vleminckx (35) Letty’s ex-vriend sprong met hun dochter van het viaduct: ‘Ik weet dat het mijn fout niet is. Hij heeft me onderschat’ Letty’s ex-vriend sprong met hun dochter van het viaduct: ‘Ik weet dat het mijn fout niet is. Hij heeft me onderschat’