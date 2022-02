Live - Coronavirus. Honderden deelnemers truckersprotesten verzamelen in Rijsel, politie is waakzaam

Inter­view De vragen van Proust Meryame Kitir: ‘Ik was een Marokkaans meisje dat niet getrouwd was, dus het was zeker dat ik zou gaan hoeren en bonjouren’ Meryame Kitir: ‘Ik was een Marokkaans meisje dat niet getrouwd was, dus het was zeker dat ik zou gaan hoeren en bonjouren’