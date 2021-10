Live - Coronavirus. Dirk Ramaekers: ‘Waarop baseert Vlaamse regering zich om die derde prik nu al aan te kondigen?’

Achter­grond Seksueel misbruik ‘Ik ben op de spoed geëindigd met een mengsel van xtc en mdma in mijn bloed. Ik was die avond al de zesde’ ‘Ik ben op de spoed geëindigd met een mengsel van xtc en mdma in mijn bloed. Ik was die avond al de zesde’