Live - Bekende Russische militaire blogger komt om bij ‘bomaanslag’ • Oekraïne publiceert twaalfpuntenplan voor bevrijding van de Krim

Een bekende Russische militaire blogger is omgekomen bij een “vermoedelijke bomaanslag” in een café in Sint-Petersburg. Dat melden Russische persagentschappen en wordt bevestigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zijn ook zeker vijftien gewonden gevallen bij de explosie in het centrum van de op een na grootste stad van Rusland.

“Er is vastgesteld dat vijftien personen gewond zijn geraakt. Eén persoon is overleden”, zei een woordvoerder van de hulpdiensten aan persagentschap ‘TASS’. Volgens persagentschap ‘Ria Novosti’ is het dodelijke slachtoffer pro-Kremlinblogger Vladien Tatarski, die zich geregeld achter de Russische invasie in Oekraïne heeft geschaard.

Het is onduidelijk of hij een doelwit was, maar Russische media schrijven dat Tatarsky een ontmoeting had in het café “dat ooit eigendom was van Wagner-baas Yevgeny Prigozhin”. De blogger zou er een beeldje hebben gekregen dat vervolgens ontplofte. Als Tatarsky met opzet is vermoord, is dat de tweede moord op Russisch grondgebied op een figuur die betrokken is bij de oorlog in Oekraïne.

Vladlen Tatarsky, wiens echte naam Maxim Fomin was, had als Russische defensieblogger 560.000 volgers op Telegram en sprak zich regelmatig uit over de Russische invasie. “We zullen iedereen verslaan, we zullen iedereen vermoorden, we zullen iedereen beroven die we nodig hebben", stelde hij scherp. Begin dit jaar was hij dan weer hard voor Moskou en pleitte hij voor een tribunaal voor de Russische legerleiding, die hij omschreef als “ongetrainde idioten”.