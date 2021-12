Liveblog Assisenproces Julie Van Espen

Live - Assisenzaak over moord op Julie Van Espen vindt plaats achter gesloten deuren: ‘Proces kan nu in alle sereniteit verder gaan’

Rechtbankvoorzitter Alexandra Van Kelst. Beeld Tim Dirven

In Antwerpen is vandaag om 9 uur het assisenproces van Steve Bakelmans gestart. De 41-jarige kok wordt beschuldigd van de verkrachting van en de moord op studente Julie Van Espen (23) uit Schilde. Volg al het nieuws over het proces in deze liveblog.