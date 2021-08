Lions-fans hebben geen boodschap aan Drache Nationale: ‘Die gasten staan heel dicht bij de fans’

Regen, wind, wegwaaiende jasjes, verkeerschaos. Het kon zij die voor de huldiging van de Red Lions naar Brussel trokken allemaal niet deren. ‘Je zal zien, als zij straks hier op dat podium verschijnen, zullen zij hun trouwe fans direct herkennen. Dat maakt hockey uniek.’

Hockeyfans smokkelen geen vuurwerk de fanzone binnen. Ze vragen vriendelijk aan de organisatie of er eventueel bezwaren zouden kunnen zijn tegen vuurwerk. Waarna die geen idee blijkt te hebben. “Er was niet eens tijd voor een reglement”, zegt een van hen. “Ik zou het toch maar niet toelaten”, zo wordt besloten.

Al rond vieren, twee uur eerder dan voorzien, vormt zich op zaterdagnamiddag een wachtrij van enkele honderden op het Brusselse Rogierplein, waar slechts 1.500 mensen zullen worden toegelaten. Na een snelle koortstest en mits een mondmasker. Helemaal vooraan staat de familie Vanbuel, waar zoon Jochen (12) en zijn vriend Ruhne (12) actief zijn bij hockeyclub Phoenix in Neerpelt.

“Wij volgen het hockey al vijfentwintig jaar”, zegt papa Vanbuel. “Wij hebben het hele succesverhaal van de Red Lions van bij het begin gevolgd. Ik heb thuis in m’n living trouwens de gouden EK-medaille van Vincent Vanasch hangen. Hij heeft die ons gewoon geschonken, als dank om er altijd te zijn. Zo zijn die gasten. Ze staan heel dicht bij de fans. Je zal zien, als zij straks hier op dat podium verschijnen, zullen zij hun trouwe fans direct herkennen herkennen. Dat maakt hockey uniek, en dat maakt deze dag ook zo uniek. Wij zullen in elk geval helemaal vooraan staan. Mijn zoon is vooral fan van Vincent Wegnez, omdat hij op dezelfde positie speelt. Zijn grote droom bestaat erin te worden zoals hij. Bescheiden speler, teamspeler. Voetjes op de grond.”

Beeld Photo News

Drache Nationale

Hier en daar zijn er wel successupporters met klachten over het lange wachten, de eerste regendruppels of het aanhoudende gepiep van een alarmsysteem in het metrostation dat tot niemands verantwoordelijkheid lijkt te behoren. Maar de meerderheid van de supporters zijn gezinnen.

Bernard Ghaye uit Tessenderlo is op zaterdagochtend eerst nog met het hele gezin, inclusief twee hockeyende tienerdochters, naar Luik getrokken. “Om de mensen te helpen na de watersnood daar”, zegt hij, ergens halfweg de wachtrij. “Zo is het een dag van uitersten geworden. Ik zit in het bestuur van onze hockeyclub in Mol. Onze club was donderdag een van de vier die van de federatie toestemming kregen voor een groot scherm. Het was een heel speciale wedstrijd, met die shootouts. Maar wij hebben nu eenmaal de beste keeper van allemaal. Ik denk dat de meeste mensen hier hetzelfde ervaren als wij. Het is zo verdomd lang geleden dat we de Red Lions in levenden lijve hebben gezien, in ons geval van een wedstrijd in Wilrijk, nog voor corona. We wilden dit moment voor geen goud missen.”

Zoals dat vroeger ook altijd gebeurde op 21 juli, is ook de drache nationale van de partij. Maar echt deren doet dat niemand.

Hugo Ancart (10), jeugdspeler bij Louvain-la-Neuve, heeft zijn ouders geen keuze gelaten. De familie is uit Waver gekomen en opteert voor de Kunstberg, waar de open spelersbus rond half zes is aangekondigd. “Hij heeft alle wedstrijden gezien”, vertelt zijn moeder. “Ook die op onmogelijke uren. Van zodra we hoorden over deze ontvangst, wisten we dat we zaterdag beter niks anders planden. En dat we heel erg nat gingen worden. Hier, aan de Kunstberg, kun je tenminste schuilen.”

“Ik doe al competitie”, vertelt Hugo. “Ik heb sportstage mogen doen bij Tom Boon. Mijn ultieme droom is om daar zelf ooit tussen te staan, bij de Red Lions.”

Beeld Photo News

‘Daar is de bus’

Via apps bereiken de wachtenden beelden van fladderende plastic zakken over de gezichten van nat geregende Red Lions. Als de open CitySightseeingbus iets voor zessen de Kunstberg opdraait en ‘België’ van Het Goede Doel door de luidsprekers schalt, wordt snel duidelijk dat de man uit Neerpelt niks heeft overdreven. Tussen de massa die de bus opwacht, wijzen Flaurent Van Aubel - blikje Carlsberg in de hand - en de anderen om de zoveel meter een bekend gezicht aan.

Telkens opnieuw worden de medailles getoond en gezoend.

De menigte besluit de bus te begeleiden op haar tergend trage traject lang het Centraal Station, de Pachecostraat en de Kruidtuinlaan. Op het uitgeregende Rogierplein zijn successupporters Sébastien en Nathalie Verdurmen uit Brussel niet meer zo zeker of dit wel zo’n goed plan was. “We gingen in 2018 kijken naar de intrede van de Rode Duivels”, zegt zij. “Daar moest je ook lang wachten, maar hier duurt het wel héél lang. De kinderen wilden het nog eens meemaken. Nee, wij hebben niks met hockey. Het was gewoon zo lang geleden dat er nog eens iets te feesten viel.”

Vooraan, aan de voet van de Belfius-toren, heeft een dj twee uur de tijd gehad om de 1.500 toegelatenen duidelijk te maken wat er aan collectieve vreugdekreet wordt verwacht als hij “daar is de bus!” zal roepen. De kreet is wel honderd keer gerepeteerd.

Vanop de bus worden gesigneerde shirts uitgedeeld. Enkele van de Lions geven korte interviewtjes. “Het is meer dan een droom die uitkomt”, zegt Flaurent Van Aubel. “Zo onthaald worden in Brussel is iets waar je van droomt.“

“Dit is een absoluut hoogtepunt in ons leven”, zegt Nicolas De Kerpel. “Als ik straks op het Rogierplein mijn vriendin en mijn familie zie, zal dat hoogtepunt nog net iets hoger liggen. Ik ga hier nog zo lang mogelijk van genieten.”