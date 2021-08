Lionel Messi officieel voorgesteld bij PSG: ‘Zal spelen met beste spelers ter wereld’

De transfervrije Messi tekent voor twee jaar in de Franse hoofdstad, met een optie op een derde seizoen. Hij zou in Parijs 35 miljoen euro per jaar gaan opstrijken.

Al enkele dagen gonsde het van de geruchten over een overstap naar Parijs. PSG is een van weinige ploegen die Messi kan betalen en heeft enkele vrienden van de Argentijn onder contract staan, zoals Neymar en Ángel Di María. Afgelopen zondag gaf Messi toe dat de Franse topclub geïnteresseerd was in hem, op de persconferentie waarin hij zijn vertrek bij Barcelona uitlegde.

Met Messi ontspruit zich een sterrenensemble in Parijs, met een ogenschijnlijk levensgevaarlijke voorhoede. De Argentijn zal een aanval vormen met Neymar en Kylian Mbappé.

PSG trok deze zomer ook de Nederlander Georginio Wijnaldum, de Spanjaard Sergio Ramos, de Marokkaan Achraf Hakimi en de Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma aan. De Uefa verkoos laatstgenoemde het afgelopen EK tot speler van het toernooi.