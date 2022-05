Links laat de koopkrachtkanonnen bulderen: ‘Ook in deze crisistijden zijn er mensen en bedrijven die heel veel winst maken’

PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw nam het woord in hoofdstad Brussel. “Wij willen de prijzen blokkeren om alle werkende mensen te beschermen. Het is niet aan hen om de crisis te betalen. Laat de oorlogsprofiteurs betalen”, vertelde hij in zijn toespraak. Concreet had Hedebouw het dan over “de multinationals uit de energiesector, de agrobusiness, de banken en de verzekeringen”. PVDA-PTB wil dat de federale regering hun overwinsten voortaan afroomt.

“De realiteit is dat er economische reuzen zijn die van de oorlog profiteren om op onze rug bakken geld te verdienen. Elke keer als jullie naar het tankstation gaan, is het bij hen kassa kassa. Wij vullen onze tank, zij vullen hun zakken. (…) Total heeft vorig jaar een recordwinst van 14 miljard euro gemaakt. Vrijdag maakten ze nog eens 5 miljard euro winst bekend, alleen al in de eerste drie maanden van dit jaar”, zegt Hedebouw. “Hun winsten exploderen als nooit tevoren. En ondertussen laten ze ons maar verzuipen.”

Raoul Hedebouw. Beeld BELGA

Overwinsten belasten

Rond 11 uur had Rousseau in zijn thuisstad Sint-Niklaas zijn eigen pleidooi voor een belasting op de overwinsten van bedrijven herhaald. De socialist lanceerde dit voorstel al op donderdag, maar herhaalde het belang ervan voor zijn partij. “Want wat de mensen meer betalen aan gas, elektriciteit en andere zaken, dat verdwijnt niet zomaar in een zwart gat. Dat geld belandt op íémand zijn bankrekening. Ja vrienden, ook in deze crisistijden zijn er mensen en bedrijven die heel veel winst maken.”

Voor Rousseau is het niet meer dan rechtvaardig dat bedrijven die met ‘dank’ aan de energiecrisis en oorlog in Oekraïne uitzonderlijke winsten boeken, een extra inspanning leveren om de koopkracht van gezinnen financieel te onderstutten. Ze zouden extra belast worden via de vennootschapsbelasting, met een tarief van 35 procent voor alles boven een rendement van 8 procent op geïnvesteerd kapitaal. Het voorstel werd donderdag al meteen kritisch ontvangen. Unizo vreesde dat een kwart van alle kmo’s zou geraakt worden.

Rijkentaks

PS-voorzitter Paul Magnette, de kopman van de grootste partij in de regering-De Croo, had het in Charleroi over de nood aan een rijkentaks op de 1 procent meest vermogenden. “Soms vergeten we onze eigen geschiedenis. Dat onze sociale welvaartsstaat niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Niets is verworven. We zullen altijd moeten strijden.” Magnette benadrukte en passant dat het zijn droom is een toekomstige federale regering te vormen zonder de MR van Georges-Louis Bouchez om een meer progressief beleid te voeren. Bouchez had dit weekend al iets gelijkaardigs gezegd.

Magnette wil de huidige effectentaks gericht op grote vermogens vijf keer meer laten opbrengen dan vandaag: van 500 miljoen euro per jaar naar 2,5 miljard euro. Dat geld moet dienen om de lage en gemiddelde werknemerslonen “met 100 euro” te verhogen. “Dat is de stijd die we zullen voeren en die we ook zullen winnen, zo toont de geschiedenis.”

Of het linkse kanongebulder ook iets zal opleveren, dat is de vraag. Binnen de federale regering hebben de liberalen van Open Vld en MR al aangegeven dat ze niet van plan zijn om zomaar ‘ja’ te antwoorden op de vragen van hun partners. Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft een achtkoppige expertengroep rond koopkracht en concurrentievermogen opgericht, die de regering moet helpen de economische uitdagingen door de oorlog in Oekraïne het hoofd te bieden. “Aan een opbod van belastingvoorstellen rond 1 mei die uiteindelijk welvaart en jobs kunnen vernietigen hebben we nu geen nood”, reageerde Egbert Lachaert, voorzitter van Open Vld, eerder.

Tegen de zomer moet minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) zijn langverwacht hervormingsplan voor onze verrommelde fiscaliteit voorstellen. Als het van de socialistische partijen afhangt, wordt dan meteen doorgezet met een aantal nieuwe maatregelen.

Vlaams Belang

Opvallend in de toespraak van Rousseau was dat hij het Vlaams Belang aanviel. De socialist noemde de extreemrechtse partij een wolf in schaapsvacht. “Ze doen alsof ze de werkende mensen verdedigen, maar eigenlijk komen ze op voor de belangen van de elite. Is het niet waar misschien, meneer Van Grieken? U zegt dat u voor de werkende klasse opkomt. Maar alles wat u doet, is tegen de werkende klasse. Legt u anders eens uit aan de werkende mensen: waarom stemt u tégen hogere minimumlonen? Waarom stemt u tégen een eerlijke belasting voor multinationals? Waarom wil u vier miljard euro besparen op onze gezondheidszorg?”

Het is al langer duidelijk dat Rousseau kiezers van het Vlaams Belang naar Vooruit wil (terug)halen. Daar zit groeimarge voor zijn partij. Zo kaderden veel waarnemers ook zijn omstreden uitspraak over Molenbeek begin deze week: Rousseau voelt zich er naar eigen zeggen ‘niet in België’ als hij er door de straten rijdt. Afscheidnemend Groen-voorzitter Meyrem Almaci uitte vanmorgen nog harde kritiek in een interview met De Zondag:“Wat hij doet, is zó doorzichtig: eerst extreemrechts achterna hollen en daarna nuanceren. Maar intussen heeft hij wel duizenden mensen gekwetst”, zei ze.