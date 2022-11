Links Gent wil lezing Filip Dewinter aan UGent verbieden: ‘Dit is geen mening, maar uitlokken van geweld’

Een aantal actievoerders hebben een open brief overhandigd aan rector Rik Van de Walle, bij aanvang van de raad van bestuur van UGent. Op 1 december organiseert de conservatieve, Vlaamsgezinde studentenvereniging KVHV een lezing van Filip Dewinter.

Het Vlaams Belang-Kamerlid toert door Vlaanderen met een uiteenzetting over zijn boek Omvolking, de theorie dat de Westerse beschaving en het Vlaamse volk ten onder gaat door immigranten. Volgens aanhangers van deze internationale theorie gaat het om een invasie.

“Vandaag krijgen we gasten die onaangekondigd voor onze deur komen staan en zelfs al doen we niet open, dan trappen ze de deur in”, zo zei Dewinter op een lezing in Denderleeuw in mei. “Ze sluiten uw vrouw op in de keuken en op het einde van de avond gaan ze lopen met je flatscreen-tv en soms ook met uw vrouw erbij.”

Het KVHV wil zich met deze lezing opwerpen als de verdedigers van het vrije woord. Ze openden het academiejaar met een lezing van UGent-professor Mattias Desmet, bekend voor controversiële opvattingen over de coronacrisis. KVHV heeft in de raad van bestuur van de UGent een studentenvertegenwoordiger die hun standpunt zal verdedigen.

“Ook een mening die afwijkt van het politiek correcte moet aan bod komen aan een universiteit”, zegt Jens Hinderyckx, preses van KVHV-Gent. “Je vormt net een stevig wereldbeeld door zo’n prikkeling, door daarnaar te luisteren.”

De reden waarom de universiteit deze lezing laat doorgaan, sluit daarbij aan. Het is een officiële studentenvereniging die deze activiteit correct heeft aangevraagd.

“Ik hecht bijzonder veel belang aan het belang van de vrijheid van meningsuiting en wil die enkel inperken op basis van geldende wettelijke beperkingen”, zegt Van de Walle.

Volgens de actievoerders staat dat recht op vrije mening hier net op gespannen voet met enkele andere rechten. Dat maakten ze vandaag duidelijk met hun protest en ook een week voor de lezing is opnieuw protest gepland.

“Hij komt een theorie verspreiden die discriminerend is, en het reglement aan de universiteit verbiedt expliciet discriminatie”, zegt Tim Joosen, die als afgevaardigde van ACOD UGent dat punt zal maken tijdens de raad van bestuur.

Studenten van UGent protesteren tegen een voordracht van Filip Dewinter aan hun universiteit. Beeld Tim Dirven

“Dit is geen mening meer, maar een complottheorie die aanzet tot geweld”, zegt auteur Dominique Willaert. Hij verwijst daarbij naar aanslagen waarbij de terrorist in een manifest verwijst naar dezelfde theorie, zoals in Christchurch.

De KVHV-preses vindt dat geen reden om de lezing niet te laten doorgaan. Er zijn wel meer ideologische strekkingen die in hun meest extreme vorm tot geweld hebben geleid, klinkt het.

“Net door dit soort meningen een forum te bieden, vermijd je dat mensen naar geweld grijpen en dwing je ze niet in een hoek van marginaliteit en illegaliteit”, zegt Hinderyckx.

De actievoerders zijn daar niet zo gerust in. Dewinter passeerde eerder aan de UAntwerpen, bij studentenvereniging NSV. Ook toen was er protest en zorgde het extreem-rechtse Voorpost voor bewaking. Om de veiligheid van haar studenten te vrijwaren, liet het departement Wijsbegeerte haar avondlessen toen online doorgaan en het Instituut voor Joodse Studies verplaatste een lezing over de Holocaust naar een ander gebouw.

Ook het KVHV overweegt in Gent de inzet van Voorpost, maar heeft daar nog geen beslissing in genomen. Volgens informatie van De Morgen beraden enkele extreem-linkse studenten zich over een bezetting van de Blandijn-site.

“Er zullen die avond veel studenten en personeel op Blandijn zijn voor lesactiviteiten of hun werk, ook mensen met migratieachtergrond”, zeg Joosen. “De universiteit moet hen beschermen.”

Rector Van de Walle maakt zich sterk dat de universiteit zal monitoren wat er tijdens de lezing gebeurt en gezegd wordt. “Indien tijdens de activiteit aangezet wordt tot zaken die niet wettelijk zijn, zullen de nodige stappen gezet worden, zoals de UGent ook deed in reactie op de lezing van Jeff Hoeyberghs.”

Begin dit jaar is Hoeyberghs veroordeeld voor seksisme en aanzetten tot haat tijdens een lezing bij KVHV Gent in 2019. De zitting in beroep is allicht in 2023.