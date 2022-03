Link tussen Antwerpse diamantairs en kernwapens van Poetin: ‘Cynischer kan niet’

Het ziet er steeds meer naar uit dat de miljarden die de Antwerpse diamantairs jaarlijks betalen aan het Russisch diamantbedrijf Alrosa, voor schimmige doeleinden gebruikt worden. Gisteren onthulde Het Laatste Nieuws nog dat het Antwerpse diamantgeld gebruikt wordt om Russische oorlogsschepen te financieren. Uit onderzoek van die krant en VTM Nieuws blijkt dat er ook een link is met de productie van kernwapens in Rusland.

Alrosa, de grootste producent van ruwe Russische diamanten, blijkt niet alleen in diamanten te handelen. Vanaf 2008 kreeg het van het Russisch Bureau voor Technisch Toezicht een vergunning om “uranium te ontginnen, verwerken en op te slaan”. Het bedrijf was daar duidelijk erg tevreden mee, want een gelukkige woordvoerder verklaarde toen dat het bedrijf “vanaf nu nucleair actieve materialen mag produceren”.

Geheime wijken

Opvallend, een jaar nadat het haar licentie kreeg om uranium te mijnen, ging Alrosa ook een consortium aan met een ander Russisch staatsbedrijf, Rosatom, het Russische kernagentschap. Rosatom is opgericht door president Poetin zelf en is de hoofdrolspeler in de Russische nucleaire industrie. Zo is het actief in het verrijken van het uranium om te gebruiken voor kernenergie, maar is het ook producent van kernwapens.

Volgens het Internationaal Vredesinstituut in Stockholm is Rosatom een gigant in de wereldwijde nucleaire industrie. Van de 250.000 werknemers werken er zo’n 95.000 aan het ontwikkelen en produceren van kernwapens. Die werkkrachten zouden tewerkgesteld zijn in een tiental afgesloten en bewaakte ‘wijken’, waar ze in het grootste geheim werken aan een vernieuwing van het Russisch kernarsenaal.

Dat Alrosa een vergunning heeft om uranium te ontginnen en tegelijkertijd een overeenkomst met het bedrijf dat Russische kernwapens produceert, doet vragen rijzen. Het linkt Alrosa alweer aan een militaire rol, na het nieuws dat het ook al jarenlang investeert in Russische oorlogsduikboten. Het is datzelfde bedrijf dat jaarlijks miljarden ontvangt van de Antwerpse diamantairs in ruil voor ruwe diamanten.

Cynischer kan niet

Hierdoor neemt de druk op de Antwerpse diamantsector toe om de banden met de Russen te verbreken. Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit) vindt de informatie over Alrosa ronduit choquerend en roept op om de sancties te verzwaren. “Dit gaat verder dan een link met Rusland. We hebben het hier over oorlogsschepen en kernwapens. Cynischer kan het niet worden. Als het niet illegaal is, dan is het zeker immoreel.”

Volgens Hans Merket van het Onafhankelijk Onderzoeksinstuut IPIS is de militaire kant van Alrosa de bevestiging dat de handel met Russische diamanten internationaal aan banden moet worden gelegd. “Dat geld spijst de Russische staatskas en het geeft Poetin toegang tot internationaal geld waar hij op dit moment verlegen om zit.”

Deze week beslist de Europese Commissie over een vijfde sanctiepakket tegen Rusland. Vraag is of de diamantsector een zoveelste keer de dans ontspringt.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met ‘Headline NFP Research’.