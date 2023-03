‘Lineker zal zijn woorden nooit terugtrekken’: hoe een tweet de Britse voetbalwereld op stelten zette

De BBC staat in rep en roer nadat Gary Lineker, ex-voetballer en vaste analist, kritiek had geformuleerd op het Britse migratiebeleid. Historicus Harry De Paepe (41): ‘Lineker zal zijn woorden nooit terugtrekken.’

“Nee, ik ben niet verrast”, zegt Harry De Paepe, geschiedenisleraar en auteur van onder meer boeken over het Verenigd Koninkrijk, over de rel die is losgebarsten naar aanleiding van een tweet van Gary Lineker, ex-stervoetballer en presentator van het BBC-programma Match of the Day.

“Het is eerder nog gebeurd. Lineker is ooit op de vingers getikt omdat hij kritisch was voor de brexit. Maar aangezien hij geen politiek verslaggever is, heeft de BBC hem toen alleen terechtgewezen, meer niet. Dit gaat verder. De tweet waarin hij de regeringsplannen met bootvluchtelingen vergelijkt met nazi-Duitsland heeft een grote backlash veroorzaakt. Nu is hij op non-actief gezet. De retoriek is ook veel feller. Destijds waren het de rechtse Tory’s die protesteerden, nu is het mainstream.”

Is Lineker dan geen volksheld?

“Als voetballer en presentator wordt hij op handen gedragen. Maar hij wordt geframed als een typische progressieveling die mensen de les wil lezen. Met die kritiek heeft de BBC altijd wel geworsteld. In de jaren tachtig was Margaret Thatcher voortdurend kwaad op de openbare omroep. Nu raakt alles sneller buiten alle proporties, door de sociale media.”

Maar de BBC is toch niet meer zo progressief? Hebben conservatieve regeringen hun mannetjes niet aan het hoofd gezet?

“De regering wijst de leiding aan. En door de discussie over het kijk- en luistergeld staat de omroep onder druk. De angst is groot om de overheid tegen het hoofd te stoten. Richard Sharp, voorzitter van de BBC, heeft voor hij werd benoemd een stevige lening gegeven aan toenmalig premier Boris Johnson. Daar hangt een geurtje aan. Premier Rishi Sunak heeft nog voor Sharp gewerkt. Ook de grote baas van de BBC, Tim Davie, komt uit conservatieve kringen. Die mannen kennen elkaar allemaal erg goed.”

Heeft de BBC niet in eigen voet geschoten? Lineker is toch groter dan de omroep?

“Ik denk dat ook. Had men het bij een berisping gehouden, dan was de storm allang gaan liggen. Nu verliest de BBC altijd. Als ze een stap terugzetten en Lineker laten terugkomen, lijden ze gezichtsverlies. Als ze Lineker ontslaan, verliezen ze ook. Want Lineker kan zo naar de concurrentie. Hij zal zijn publiek meenemen. En hij zal zijn woorden zeker nooit terugtrekken. Lineker kan dit wel hebben. De BBC heeft recentelijk al een paar kroonjuwelen verloren, onder meer Andrew Marr en Emily Maitlis, twee prominente journalisten.”

Door dit gedoe is er, paradoxaal genoeg, bijna geen aandacht meer voor de nieuwe migratiewetgeving die Gary Lineker zo boos maakte.

“Lineker had gereageerd op minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman, die heel stoere taal hanteert over de bootvluchtelingen. Er wordt nu onderzocht hoe de bevolking hier tegenover staat, maar te verwachten valt dat dit beleid populair is.

“De Tory’s gaan scoren met hun strenge migratiestandpunten. Er arriveren vandaag almaar meer bootvluchtelingen. Ironisch, want velen dachten dat de brexit dat zou doen ophouden. Het VK is populair omdat je er makkelijk kunt verdwijnen: er is geen identificatieplicht.”

Hoe ironisch is het dat die regering veel mensen met migratieachtergrond telt?

“Daar wordt af en toe naar verwezen - zo is Braverman zelf van Indiase afkomst. Maar in het Verenigd Koninkrijk is men meer gefocust op sociale klasse dan op cultureel- etnische achtergrond. Al die regeringsleden zijn enorm begoede figuren. Lineker zelf is ook rijk. Dit is een gevecht onder bevoorrechte mensen.

“Ook het Britse voetbal heeft veel te danken aan migratie. Spelers gingen op de knie bij het volkslied, bijvoorbeeld, in de nasleep van Black Lives Matter. Gary Lineker heeft dat altijd gesteund.”

Vindt men dat in het VK ook woke?

“Zeker. Het debat over woke dat wij in Vlaanderen kennen, is klein bier vergeleken met dat in het VK. Wat in het VK gebeurt, is een kopie van de VS. Wij zitten nu op hetzelfde spoor.”

Maar de schorsing van Lineker is rechts, niet woke.

“Klopt, zo wordt het ook gekaderd door de voorstanders van de schorsing: eindelijk eens iemand van de progressieve elite die gecanceld wordt.”

Jeremy Clarckson, de veeleer reactionaire presentator van Top Gear, dat niet meer bij de BBC zit, werd ooit ook gecanceld.

“Ja, hij was al op de vingers getikt voor onder meer vrouwonvriendelijke uitspraken, maar na een gevecht met een productiemedewerker werd hij ontslagen. Er zijn vaker conflicten bij de BBC. Toch blijft het een baken van vertrouwen, zoals de VRT bij ons.”

Maar de Britse journalisten zijn scherper.

“Dat mag je zeggen. Die hebben meer culot dan de Vlaamse collega's. De Britse pers speelt scherprechter.”

Tot slot: hoe zit dat met die aflevering van een serie van David Attenborough over de vernieling van de Britse natuur? Is die ook gecanceld?

“Volgens de BBC bestaat die aflevering niet eens. Attenborough zelf heeft daar nog niets over gezegd.”

