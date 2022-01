Linda de Mol zit ongewild vastgegespt op een rollercoaster: ‘Elke kaart die ik nu krijg begint met ‘je bent een sterke vrouw, je kunt dit aan’. Maar zo voel ik me totaal niet’

Na vele beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van haar partner Jeroen Rietbergen in The Voice of Holland, werd ook mediapersoonlijkheid Linda de Mol (57) vastgegespt in een rollercoaster. Een relaas van professionele successen en teleurstellingen in haar privéleven.

Sinds een paar dagen zit ik een verschrikkelijke nachtmerrie”, zo begint het statement van Linda de Mol eerder deze week op de website van haar eigen lifestyleblad LINDA. Haar bericht is kort, maar na de vele aantijgingen over seksueel wangedrag tijdens de opnames van The Voice of Holland aan het adres van onder anderen Jeroen Rietbergen – al sinds 2007 de partner van De Mol – waren de ogen ook op háár gericht.

“Ik heb mijn relatie met Jeroen verbroken”, schrijft ze. En “dat ze haar werkzaamheden de komende tijd zal neerleggen om dit allemaal te verwerken”. YouTube-programma BOOS, van journalist en presentator Tim Hofman, ontving negentien getuigenissen over Rietbergen. De jonge vrouwen vertellen hoe hij als bandleider bij The Voice of Holland seksueel getinte opmerkingen maakte, en ongewenst seksueel getinte berichten en dickpics stuurde. Ook Ali B en Marco Borsato delen in de klappen.

Het hele schandaal is weliswaar een smet op het palmares van The Voice of Holland, een format dat John, de broer van Linda de Mol, destijds nog uit zijn mouw schudde en aan 180 landen verpatste. Maar het is ook uiterst pijnlijk voor Linda zelf. ‘Mijn hart huilt voor alle vrouwen die leed is aangedaan, het is niet te doen. Jullie wens ik heel, heel veel sterkte’, meldde ze donderdag op Instagram, waarbij ze ook bedankte voor de ‘honderden’ steunberichten. ‘Het perfecte antigif tegen de afschuwelijke manier waarop sommige media hiermee omgaan. Iedereen buitelt met een sardonisch genoegen over elkaar heen met meningen, aannames en beschuldigingen’. Vooral de beschuldiging die suggereert dat ze ‘de boel gefaciliteerd zou hebben omdat ik immers alles wist’, vindt ze ‘zo pijnlijk’.

Eenvoudige komaf

Linda de Mol geldt vandaag als een van dé absolute leading lady’s in de Nederlandse media. Een selfmade woman ook. Ze groeide op in een arbeiderswijk, vlak naast de spoorweg in Hilversum. Als de trein ­voorbijreed, kon het gezin De Mol die voelen denderen in de woonkamer. Haar vader was volkszanger, haar moeder huisvrouw. Toch was de jeugd van de jonge De Mol niet compleet zorgeloos: als achtjarige werd ze geplaagd door hardnekkige gezondheidsproblemen, en dokters ­zaten met de handen in het haar. “Ze at heel weinig, was continu misselijk”, herinnert Ger Lammens, societyverslaggever en goede vriend van De Mol, zich in een documentaire over haar leven. “Ze had vaal haar en gele melktandjes. De reactie van Linda was om dan maar de leukste en de pittigste te zijn. Op school richtte ze clubjes op en ging ze toneelstukken regisseren. Dat gevecht om níét de grijze muis te zijn, voert Linda nog steeds.”

John de Mol senior werkte zich ondertussen op tot geliefd volkszanger, en peperde zijn kinderen in dat ze zouden moeten vechten om iets gedaan te krijgen in het leven. Daar is iets van blijven hangen. Het komt steeds terug in interviews met de entourage van De Mol: haar ijzeren zelfdiscipline, haar grote drang naar controle. Haar onzekerheid, ook. Niet zelden wordt daar verwezen naar haar latere uitspattingen met plastische chirurgie.

Beeld ANP Kippa

Om haar vader trots te maken ging De Mol drie jaar rechten studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, maar die studie schoof ze snel aan de kant toen ze als presentatrice voor The DJ Kat Show op de Britse zender Sky Channel kon beginnen, waar ook haar broer John op dat moment aan de slag was. Erg prestigieus werk was het niet: tijdens de uitzending voor kinderen kondigde ze, met behulp van een kattenpop, tekenfilms aan. Maar ze werd er wél opgemerkt door de toenmalige baas van de Nederlandse omroep Tros, waar ze later naar verkaste en jarenlang programma’s presenteerde.

Love Letters

Haar grote spontaniteit en naturel maakten meteen indruk in Nederland, en haar imago van aaibare, zelden controversiële girl next door lijkt geboren. Het gaat hard voor de jonge De Mol, zeker wanneer ze in 1992 een droomcontract aangeboden krijgt om in Duitsland te gaan presenteren. In minder dan twee maanden tijd leert ze feilloos Duits spreken, en met het programma Traumhochzeit – de Duitse variant van Love Letters – trekt ze wekelijks 11 miljoen kijkers. Ook daar wordt ze in korte tijd een vedette, al lijkt haar brave imago haar steeds meer als een strak korset te gaan zitten.

Een eerste schandaal komt er wanneer ze het Duitse volkslied tijdens een quizprogramma “een rotnummer” noemt. De kritiek op het voorval is bikkelhard, en ontzet biedt ze haar excuses aan. Toch weet De Mol ook in Duitsland een succesvolle carrière van meer dan tien jaar uit te bouwen.

Linda De Mol. Beeld Penelope Deltour

Hoewel haar werk als presentatrice haar uitstekend afgaat, is schrijven en acteren wat De Mol écht wil doen. Na haar eerste stapjes als actrice in de serie Spangen schrijft ze zelf Gooische vrouwen, de hit­serie over de kleine en grote problemen van vier rijke vrouwen, die ze deels baseerde op haar eigen leven. “Die vrouw die de motorkap van de auto opendeed en niet wist waar de motor zat, dat was ik”, zei ze daar later over. Niet iedereen is onverdeeld enthousiast over haar acteerwerk: hoewel sympathiek volgens sommigen, zien anderen toch vooral Linda de Mol in een andere jurk en met een andere voornaam op het scherm.

Dat het De Mol nooit aan durf heeft ontbroken, toont ze nog maar eens wanneer ze in 2003 haar eigen life­style­blad LINDA boven de doopvont houdt, een magazine ‘voor moeders die na hun veertigste nog een leuk leven willen en fantaseren over een slippertje’. Oké, een blad naar je eigen voornaam vernoemen én meestal zelf de cover sieren, het mag allemaal een tikje ijdel ogen, maar het wérkt wel. ­LINDA is met een gemiddelde oplage van 237.000 exemplaren en een bereik van 1,1 miljoen lezers op Libelle na het grootste vrouwentijdschrift van Nederland geworden. De Mol heeft er ook een vaste column, waarin ze zich regelmatig openhartig toont. Ze schreef er al over seksuele perikelen en over haar breuk met haar ex-partner Sander Vahle. De dagen van de smetteloze De Mol lijken long gone.

Woelige wateren

Haar carrière mag als een heuse zegetoer lezen, op persoonlijk vlak heeft Linda de Mol een veel hobbeliger parcours afgelegd. Haar huwelijk met jeugdliefde Fred Reuter liep na vier jaar op de klippen, en ook haar relatie met regisseur Sander Vahle – met wie ze twee kinderen heeft – strandde nadat zijn overspel aan het licht kwam. Later zou De Mol daarover zeggen dat ze destijds misschien wat overhaast gehandeld heeft, en dat je overspel nog een plek kan geven als er een welgemeende mea culpa volgt. Bovendien biechtte De Mol in een voorwoord van LINDA op ook zelf eens een scheve schaats gereden te hebben, al laat ze niet los met wie of wanneer. “Maar het idee alleen al maakt me nu doodmoe”, schreef ze nog.

Met haar inmiddels verguisde ex-partner Jeroen Rietbergen in gelukkiger tijden, 2018. Beeld ANP Kippa

Met Jeroen Rietbergen dacht ze eindelijk liefdesgeluk gevonden te hebben. Ze noemde hem zelfs een rustpunt na de breuk met haar vorige partner die ze toen nog volop aan het verwerken was. “Na mijn hart veroverde hij meteen die van mijn kinderen, en maakte zo van een gebroken gezin opnieuw een hechte familie”, klonk het later hoopvol over die periode. Toch begon die façade barsten te vertonen toen in 2013 geruchten van overspel met de realityster Renée Gunning boven kwamen drijven. Die affaire werd door alle partijen staalhard ontkend, en ook De Mol leek haar man te geloven.

Maar het recente schandaal rond The Voice of Holland was moeilijker onder de mat te vegen. Wellicht ook omdat het hier niet enkel over seksueel wangedrag gaat, maar Rietbergen tevens van machtsmisbruik beticht wordt. “Elke kaart die ik nu krijg begint met ‘je bent een sterke vrouw, je kunt dit aan’”, zegt De Mol nog op Instagram. “Maar zo voel ik me helaas totaal niet.”