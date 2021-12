Likje muurverf gaat het coronavirus onschadelijk maken: ‘Dit is nog maar het begin van een revolutie’

Het klinkt als science fiction, maar achter de schermen wordt er hard aan gewerkt: een muurverf die coronadeeltjes onschadelijk maakt. Volgens onderzoeker Bert Weckhuysen staan we aan het begin van een revolutie. ‘Ook de poepbacterie E. coli gaat eraan.’

Weckhuysen (53) is geboren Belg, woont in Houten en werkt aan de Universiteit Utrecht als professor duurzame chemie. “Ik ben eerder bekend om mijn onderzoek naar methodes om van CO 2 -uitstoot of weggegooid plastic iets nuttigs te maken. Die muurverf is een interessante zijstap.”

Hoe werkt die coronadodende muurverf?

“We onderzoeken bestanddelen die virusdeeltjes of bacteriën kunnen afbreken als die binnenshuis op de muurverf terecht komen. Die bestanddelen, die we katalysatoren noemen, hebben we getest en die blijken te werken. Het proteïnejasje van Covid-19 wordt onder invloed van zichtbaar licht kapot gemaakt.”

Is dat helemaal nieuw?

“Het concept niet. In grote Japanse steden gebruiken ze bijvoorbeeld al langer verf met titaniumdioxide die luchtverontreiniging afbreekt. Het verschil is dat dit in de buitenlucht gebeurt met behulp van uv-licht. Wij zoeken naar een alternatief voor binnen dat werkt met zichtbaar licht.”

En dat is dus gelukt?

“Deels. We hebben in samenwerking met het UMC Utrecht bestanddelen gevonden die met hulp van kunstlicht virussen en bacteriën doden, maar we hebben de verf nog niet ontwikkeld. Dat gaan we in de toekomst samen met het Nederlandse chemieconcern AkzoNobel doen. Dat is een vak apart en ik ben onderzoeker, geen ondernemer.”

Professor Bert Weckhuysen: ‘Fantastisch toch, een deurklink die zichzelf reinigt?’ Beeld Universiteit Utrecht

Zijn er meer opvallende ontwikkelingen?

“Dit is nog maar het begin van een revolutie. Heel wat bekende materialen rondom ons zullen meer functies krijgen. Zoals verf die op de muur van kleur verandert. Of auto’s met een coating die een kras zelf kan wegwerken. Ik ben er zelf niet mee bezig, maar er zijn ook al dakpannen die tevens zonnepaneel zijn, en in winkelstraten testen ze klinkers die stikstofoxide afbreken als erover gewandeld wordt.”

U bent meer van luchtproblemen?

“Je kent vast de vergaderzalen die je na de pauze weer betreedt en dan bijna omvalt van de vieze geur die er hangt door gebrek aan ventilatie. Ik droomde ervan om daar wat aan te doen via verf en coating op muren en meubels. Meer algemeen: ik wil de luchtkwaliteit binnenshuis verbeteren en katalyse kan daarbij helpen.”

Ik denk dan: doet een luchtfilter dat niet beter?

“Dat kan. Een airco met een speciaal filter is een optie. Op zich kunnen we voor dit probleem nooit genoeg mogelijkheden ontwikkelen. Dan zien we wel wat er uiteindelijk als beste overblijft.”

Wanneer zal uw speciale verf in de handel zijn?

“Dat zal minimaal nog vijf jaar en mogelijk tien jaar op zich laten wachten, denk ik. Een stabiele verf ontwikkelen die net zo goed is als een gewone, dat zal de nodige tijd vergen.”

Mag toch hopen dat we dan van Covid-19 af zijn.

“Dat hoop ik ook en daarom gaat het verder dan alleen corona. Het wordt een antibacteriële en antivirale verf die ook ongezonde chemische stoffen aanpakt.”

En het zal zich niet beperken tot muurverf?

“Nee hoor. Ook het bureau waaraan u schrijft of de houten vloer onder uw voeten kan ermee gelakt worden. En sommige virussen, zoals het griepvirus, verspreiden zich eerder via direct contact dan door de lucht. Dus is het handig om ook een coating te ontwikkelen die op een deurklink kan, of op de handgrepen van een supermarktkar. Fantastisch toch, een deurklink die zichzelf reinigt?”

Zeker. Als dat maar snel gaat.

“We hebben het hier over fotokatalyse onder invloed van licht. Dat gebeurt normaliter binnen een paar seconden.”