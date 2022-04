Lijken op straat en ‘standrechtelijke executies’: Rusland beschuldigd van oorlogsmisdaden in dorpen rond Kiev

Het Oekraïense leger boekt al enkele dagen vooruitgang in de noordelijke regio’s van de hoofdstad Kiev. Gisterenochtend liet de Oekraïense president Volodymyr Zelensky weten dat de Russische troepen zich langzaam maar merkbaar aan het terugtrekken waren uit de buurt van Kiev en de noordelijke stad Tsjernihiv. Meer dan 30 dorpen zijn al bevrijd.

Zelensky waarschuwde zijn volk echter voor de “complete ramp” die de terugtrekkende Russische troepen buiten Kiev creëerden. Zo zouden ze mijnen hebben achtergelaten over “het hele grondgebied”, ook in de buurt van woningen en zelfs lijken. “Ze leggen mijnen in huizen en zelfs bij de lichamen van mensen die zijn omgekomen. Er zijn veel vallen en een heleboel andere gevaren”, aldus de president. In Dmytrivka, ten westen van Kiev, hebben de ontmijningsdiensten gisteren naar eigen zeggen 1.500 explosieven opgeruimd.

Een Oekraïense soldaat bij het lichaam van een burger in Boetsja. Beeld AP

Lijken op straat

De burgemeester van de voorstad Boetsja, Anatoly Fedoroek, zei dat de Russische militairen nog talloze slachtoffers hadden gemaakt in de stad. Zo zouden ze tientallen burgers koelbloedig hebben doodgeschoten. Beelden van onafhankelijke journalisten ter plaatse lijken dat te bevestigen. Boetsja ligt op 35 kilometer ten noordwesten van Kiev.

“In sommige straten zien we vijftien tot twintig lijken op de grond liggen, maar ik weet niet hoeveel er nog op binnenplaatsen of achter omheiningen zijn”, aldus Fedoroek. “Zolang de ontmijners niet gekomen zijn, is het af te raden de lichamen op te halen, want er kunnen mijnen bij liggen”, klonk het. De lichamen worden met kabels van de straten gesleept uit vrees voor ontploffingen. Reuters-journalisten meldden de vondst van tientallen lichamen in halfopen graven rond de kerk van het stadje.

Opgelet: de onderstaande video bevat harde beelden

Standrechtelijke executie

Het Oekraïense ministerie van Defensie spreekt op Twitter over een ‘nieuw Screbrenica’. In dat Bosnische dorp werden in 1995 tijdens een genocide naar schatting 8.000 burgers gedood door het Servische leger.

Ook mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft verschillende Russische inbreuken op het oorlogsrecht vastgesteld in Oekraïne. Dat zegt de ngo zondag. Het gaat onder meer om verkrachting, executies en ander ongerechtvaardigd geweld tegen de burgerbevolking.

Een Oekraïense soldaat controleert of er geen explosieven aan een lichaam van een gedode burger bevestigd zijn. Beeld AP

Hugh Williamson, directeur bij Human Rights Watch voor Europa en Centraal-Azië, heeft het over “onuitsprekelijke, opzettelijke wreedheid en geweld tegen Oekraïense burgers”. De oorlogsmisdaden deden zich volgens HRW voor in de regio’s rond Tsjernihiv, Charkiv en Kiev, die bezet waren of zijn door Russische troepen. Naast verkrachting en moord is er ook sprake van plundering van de bezittingen van Oekraïense burgers zoals voedsel, kleding en brandhout.

Human Rights Watch interviewde in totaal tien mensen die Russische oorlogsmisdaden hebben gezien of er het slachtoffer van waren. Zij getuigden onder meer over een standrechtelijke executie door Russische troepen in Boetsja. Soldaten dwongen vijf mannen om aan de kant van de weg te knielen, één van hen werd in het achterhoofd geschoten.

New Srebrenica. The Ukrainian city of Bucha was in the hands of 🇷🇺 animals for several weeks. *Local civillians were being executed arbitrarily*, some with hands tied behind their backs, their bodies scattered in the streets of the city.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/outzejdidO — Defence of Ukraine (@DefenceU) 2 april 2022

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss zegt “geshockeerd” te zijn “door de wreedheden in Boetsja en andere steden in Oekraïne”. “Berichten over Russische troepen die zich richten op onschuldige burgers zijn weerzinwekkend. Het VK werkt samen met anderen om bewijs te verzamelen en het onderzoek naar oorlogsmisdaden van het Internationaal Strafhof te ondersteunen. De verantwoordelijken zullen ter verantwoording worden geroepen.”

Oekraïense soldaten patrouilleren in Boetsja. Beeld AP

Focus op oosten en zuiden

Eerder deze week kondigde Moskou aan dat het de militaire operaties in en rond Kiev zou afbouwen om zo te focussen op de gevechten in het oosten van Oekraïne. “Na een snelle terugtrekking uit de regio’s rond Kiev en Tsjernihiv is het helemaal duidelijk dat Rusland voor een andere tactiek heeft gekozen: terugplooien naar het oosten en het zuiden en daar controle houden”, zei de presidentieel adviseur van Oekraïne Mykhaïlo Podolyak.

De Britse inlichtingendiensten meldden eerder al dat de Russische strijdkrachten zich hadden teruggetrokken uit de cargoluchthaven van Hostomel. De luchthaven en het nabijgelegen stadje waren al sinds dag één van de invasie het centrum van de gevechten en hadden ook een strategisch belang. Zo konden ze gebruikt worden als bruggenhoofd voor een opmars richting Kiev. De Oekraïners lieten maandag bovendien weten dat ze Irpin hadden heroverd. Die stad was sinds eind februari in handen van de Russen.

Russisch konvooi

Toen de Russen Oekraïne meer dan een maand geleden binnenvielen, zette een Russisch konvooi van maar liefst 64 kilometer lang koers naar de hoofdstad van het land. Het konvooi, bestaande uit Russische tanks, stond een tijd stil ten noorden van Kiev, maar verspreidde zich midden maart over de hele regio rond de Oekraïense hoofdstad.

Dat die regio nu weer volledig in Oekraïense handen is, komt als een verrassing. Zo vreesden heel wat experten en analisten bij het begin van de Russische invasie dat de stad hetzelfde lot zou ondergaan als Grozny, de hoofdstad van de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië. Grozny werd door de Verenigde Naties beschreven als “de zwaarst vernietigde stad ter wereld” nadat de Russen de stad in de jaren 90 – tijdens de twee Tsjetsjeense Oorlogen – volledig bombardeerden.

Na weken van bombardementen, beschietingen en ellende heeft het sterke Oekraïense verzet in de regio rond Kiev dan toch zijn vruchten afgeworpen.

Oekraïense soldaten controleren voorwerpen in Boetsja op boobytraps. Beeld AP