Liever volle vliegtuigen, dan hoger loon voor piloten: Ryanair stelt goedkopere vliegtuigtickets in het vooruitzicht

Lagekostenmaatschappij Ryanair overweegt de komende maanden haar ticketprijzen te verlagen. Dat heeft financieel directeur Neil Sorahan gezegd bij de voorstelling van de laatste kwartaalresultaten van het bedrijf. “We willen de vliegtuigen vullen en we zullen de prijs bepalen die daarvoor nodig is”, zei Sorahan in een toelichting. Hij noemde zogeheten “tariefstimulering” een mogelijkheid.

Hoewel het volgens Sorahan te vroeg is om precies te zeggen hoe de tarieven er zullen uitzien, lijken analisten er wel van uit te gaan dat Ryanair op dalende ticketprijzen doelt. Reden voor die strategie? Ondanks sterke financiële resultaten in het afgelopen kwartaal verwacht Ryanair dit jaar minder passagiers dan aanvankelijk gedacht.

Zo voorziet het in het lopende vliegseizoen (tot eind maart 2024) 183,5 miljoen passagiers. Dat zijn er nog altijd 9 procent meer dan vorig jaar, maar wel minder dan de eerder vooropgestelde 185 miljoen. Die tempering komt onder meer doordat Ryanair merkt dat de consument de vinger opnieuw op de knip houdt, onder druk van de stijgende levensduurte voor veel gezinnen. Bovendien loopt de megabestelling van liefst 300 nieuwe 737-MAX-toestellen van Boeing vertraging op.

Luchtvaarteconoom Wouter Dewulf (Universiteit Antwerpen) schat de aangekondigde prijsverlaging van Ryanair in. Beeld Benjamin Brolet

“Vergeet niet dat Ryanair dit soort uitspraken graag doet om zich te profileren in z’n rol van prijsvechter”, beschouwt luchtvaarteconoom Wouter Dewulf (Universiteit Antwerpen). Al verwacht de expert wel degelijk een dalende trend dit najaar – en al zeker in de winter. “Het is klassiek in de luchtvaart dat prijzen in het najaar en de winter zakken tegenover de zomer”, stelt hij. “De prijsevolutie loopt gelijk met de vraag. En die is in het laagseizoen nu eenmaal minder groot. Tegelijk bereidt het z’n aandeelhouders met deze uitspraken al voor op lagere prijzen.”

Jackpot

“Ryanair heeft een publiek dat heel prijsgevoelig is”, gaat Dewulf voort. “Toch zijn de tarieven op dit moment ook naar Ryanair-normen hoog. Dat komt door de enorme appetijt om na corona weer te reizen. Het zorgt ervoor dat het deze zomer jackpot is voor Ryanair, want iedereen springt massaal het vliegtuig op. Maar de maatschappij beseft ook dat deze situatie niet zal blijven duren. Daarom geeft het klanten nu al de boodschap dat het niet zo duur zal blijven.”

“Door de prijs goedkoper te maken, creëert Ryanair zelf de vraag”, legt de luchtvaarteconoom uit. “Als je voor 30 euro naar Krakau kunt, trek je trafiek aan net vanwege die lage prijs. Niet omdat die klanten vooraf per se naar Krakau op vakantie wilden. Bovendien heeft Ryanair bijna elke week een extra vliegtuig te vullen, door de uitbreiding van de vloot. Het heeft die extra vraag dus ook echt nodig. Daarom zullen we in het najaar, in de winter en in het voorjaar ongetwijfeld weer koopjes zien. Dat is van alle tijden, maar het contrast met deze uitzonderlijke zomer van hoge prijzen, zal groter zijn.”