Lieve Blancquaert over haar beeld van de week: ‘Het doet me verlangen naar mijn jeugd’

Inter­view Essayiste Maggie Nelson Ze was verslaafd aan alcohol, nu schrijft ze over echte vrijheid: 'Om vijf uur ging steevast de fles wijn open. Toen ik naar dat moment ging verlangen, wist ik dat er iets moest veranderen'