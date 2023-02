Liefst een op de tien Vlaamse kinderen heeft last van oorsuizen en fluittoon: deze drie pijlers spelen een rol

Enkele jaren terug wees onderzoek uit dat een op de twintig kinderen tussen 9 en 12 jaar tinnitus ervaart. Nu blijkt dat al een op de tien te zijn. Hoe onrustwekkend is dat?

“We zijn daar erg van geschrokken. Dat vorige onderzoek gebeurde niet in Vlaanderen, maar een verdubbeling blijft veel. Er lopen dus heel wat kinderen rond met oorsuizingen en die maken zich vaak zorgen, zonder dat altijd uit te spreken. Die tinnitus wijten we aan drie pijlers: jongeren krijgen meer en meer toegang tot smartphones, iPads en ander luid speelgoed. Ouders nemen hun kroost ook vaker mee naar festivals of (trouw)feesten, waar vaak veel lawaai is. Maar ook alledaagse ziektes als oorontstekingen hebben een invloed.”

Ervaren kinderen met tinnitus veel klachten?

“Ongeveer de helft van de ondervraagden ondervindt er geen grote impact van. De andere helft valt vaak moeilijk in slaap of kan zich moeilijk concentreren op een toets door de fluittoon. Maar over het algemeen slagen we er wel goed in die invloed te minimaliseren. Kinderen die bij ons komen voor een behandeling vinden vaak vrede met hun oorsuizingen.”

Wat moeten we ons voorstellen bij zo’n behandeling?

“Tinnitus volledig behandelen is nog verre toekomstmuziek. Maar intussen gebruiken we de tinnitus-trainingstherapie (een praattherapie waarbij geruststelling en informatie centraal staan, JC). Zolang een kind schrik heeft voor tinnitus, blijven de hersenen ‘piepsignalen’ naar de oren sturen. Door de negatieve lading van het woord ‘tinnitus’ weg te halen, nemen die piepsignalen af.

“Kinderen reageren opvallend goed op die methode, ze zijn veel responsiever dan volwassenen. Waar we bij volwassenen vaak tientallen sessies nodig hebben om een piep te onderdrukken, merk je bij kinderen soms al na twee afspraken dat ze een klik maken. Het hangt ook wat samen met hoe ouders reageren: als die heel ongerust blijven, voelen kinderen dat natuurlijk. We moeten dus samen met de kinderen ook de ouders een beetje behandelen (lacht).”

Welke tips zou u de ouders dan geven?

“Maak tinnitus bespreekbaar zonder dat het allerlei angsten teweegbrengt. En informeer je eerst goed. Maar praat er ook niet té vaak over: tinnitus mag geen centrale rol beginnen spelen. Ga het onderwerp dus niet uit de weg, maar leg er geen onnodige focus op. En spreek, samen met uw kind, eens met een oma of nonkel die ook oorsuizingen heeft”.

Wat kunnen we doen om te vermijden dat een kind überhaupt oorsuizingen krijgt?

“Er zijn vier tips. Zet het volume van oortjes niet te luid, blijf in het eerste derde van de volumebalk. Luister niet te lang. Gebruik een hoofdtelefoon, geen ‘oortjes’. Neem tot slot geluidspauzes wanneer je met kinderen naar een evenement gaat en laat ze daar oordopjes dragen. Het is namelijk constant luid geluid dat de grote boosdoener is.”

U onderzocht kinderen tussen de negen en twaalf jaar. Heeft u een idee hoeveel pakweg zestienjarigen last hebben van tinnitus?

“Enkele jaren geleden lag dat cijfer op 18 procent. Maar vier op de vijf zestienjarigen gaven toen aan soms fluittonen te horen.”

Stijgt ook dat cijfer?

“Dat kan je wel verwachten. Gehoorbescherming wordt steeds meer geaccepteerd. Maar de meerderheid mijdt oordopjes nog te vaak. Er ligt hier een belangrijke rol voor de overheid. Er zijn nog te weinig maatregelen rond maximale decibels of het creëren van rustruimtes.”