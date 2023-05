Liefdesaffaire of bendegeweld? In Zaventem hoopt men vooral dat tragisch incident aan spoorweg eenmalig blijft

Het dodelijke incident op het treinspoor in Zaventem beheerst de gemoederen in de doorgaans kalme gemeente. Nog altijd is er veel onduidelijkheid over de aanleiding. ‘Het gaat waarschijnlijk om een eenmalig incident met een schrijnende afloop, niet om jeugdbendes die op oorlogspad zijn.’

Gesloten hekken met daarvoor politie: het is geen gewone schooldag voor de leerlingen van het Zavo-college in Zaventem. De agenten hoeven niet ver te stappen, het politiebureau van Zaventem ligt pal naast de campus aan de Hoogstraat. Het kleine lokale korps heeft versterking gekregen, zegt woordvoerder Ellen Vanderpoel. Zo werd er politie te paard gestuurd door de federale politie. “Dit is een uitzonderlijke situatie, niet iets dat dat de lokale politie al eerder heeft meegemaakt.”

Vrijdagnamiddag barstte aan het plein nabij het station een vechtpartij uit tussen een grote groep jongeren. Op een van de Zavo-scholen zou er eerder die dag een ernstige ruzie zijn ontstaan tussen twee jongeren. Waar de ruzie over ging, is nog altijd niet duidelijk, mogelijk lag een liefdesaffaire aan de basis. De betrokken jongeren trommelden extra hulp op, en al snel escaleerde het gevecht, tot het tussen drie personen eindigde op het perron.

Daar werd de 22-jarige Saad E.B. geschept door een hogesnelheidstrein. Hij was op slag dood. Op sociale media roept zijn familie nu op tot kalmte en rust, zodat ze kunnen rouwen. De familie richt zich in het bericht ook tot de jongeren die wraak willen nemen - de reden voor de extra beveiligde scholen. “Beste jongeren van welke achtergrond dan ook, gebruik deze gebeurtenis niet om jullie woede te koelen. Want wij, zijn familie, weten wat het betekent om een kind te verliezen in zulke vreselijke omstandigheden.”

De Zavo-scholen hebben maandag de deuren zoals gewoonlijk geopend. Wel was er slachtofferhulp aanwezig, en stonden alle leerkrachten in de voormiddag stil bij het incident. Domeindirecteur David Nijs zegt dat er minder leerlingen aanwezig zijn dan gewoonlijk, maar de dag verloopt verder rustig. De extra politie is afgesproken in overleg met de burgemeester en de scholen van Zaventem. “Het is niet dat wij ze speciaal hebben gebeld om hier te staan.”

Extra alert

Louis Janssens brengt zijn 13-jarige kleinzoon naar de campus aan de Groenstraat. Angstig of geschrokken is hij niet: “Problemen zijn er altijd.” Wel is hij extra alert. Normaal gesproken gaat zijn kleinkind te voet naar school, maar vandaag reed hij toch maar even met de auto.

Zaventem is normaal gezien kalm, volgens Janssens. Een alleenstaand feit, noemt de buurtbewoner het incident van vrijdag dan ook. De voorzorgsmaatregelen die de politie nu treft, vindt hij logisch. Hij hoopt vooral dat de extra beveiliging niet te lang duurt, omdat dit angst bij de scholieren kan oproepen. “Met een beetje geluk is het snel vergeten.”

Een incident, een heel tragisch ongeval, noemt Nijs de gebeurtenis vrijdag. Hij werkt inmiddels veertien jaar op de school, en heeft geen weet van een groter conflict. Hoelang de politie nog voor zijn schooldeur blijft staan, weet de directeur nog niet. Er is niets afgesproken over de termijn van de aangescherpte beveiliging, zegt woordvoerder Vanderpoel. “We blijven dat de komende dagen doen en we kijken wat het onderzoek oplevert. En of het rustig blijft.”

Bloemen bij het station van Zaventem, waar vorige vrijdag een jongeman overleed. Beeld Tim Dirven

Vooroordelen over jongeren

In de media en op sociale media circuleren wilde verhalen over jongerenbendes. Professor jeugdcriminologie Yana Jaspers (VUB) zegt dat het een snelle reflex is om te spreken over bendes als het gaat om ernstige feiten waar jongeren bij betrokken zijn, nog voor er helderheid is. “Ik denk dat het woord bendes veel te snel gebruikt wordt. Als je de nieuwsberichten leest, hebben beide partijen vrienden opgeroepen. Brusselse jongeren staan meteen synoniem voor relschoppers. De lading die daaraan wordt gehangen is onvoorzichtig.”

Snelle framing, noemt de jeugdcriminoloog het: we kijken snel vanuit vooroordelen naar incidenten met jongeren. Voor zover bekend, is er niet iets grondig mis in Zaventem. “Vooralsnog is het goed om te duiden dat er geen structurele problemen lijken te zijn, en dat de school niet op de hoogte is van een langdurige problematiek. Het zal waarschijnlijk gaan om eenmalig incident met een schrijnende afloop. Het is belangrijk het in die context te bekijken. En niet onmiddellijk als jeugdbendes die op oorlogspad zijn.”

Enkelband

Na de vechtpartij zijn vier jongeren opgepakt. Eén van hen werd vrijgelaten na verhoor, de andere drie zijn vrij onder voorwaarden. Ze worden verdacht van doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen tegenover een minderjarige. Advocaat Jocelyn de Roeck staat de 19-jarige verdachte uit Anderlecht bij; een leerling van het Zavo-college, bevestigt ze telefonisch. Hij was aanwezig op het station en heeft het incident zien gebeuren. Haar cliënt draagt momenteel als enige een enkelband.

Er is nog veel onduidelijk, zegt de raadsvrouw. “We begrijpen zelf niet goed waarom hij onder toezicht staat en de andere twee niet.” Donderdag komt de raadkamer bijeen, dan krijgt De Roeck inzage in het dossier. Ze heeft de verhalen over rivaliserende bendes gehoord, alsook de geluiden dat het gaat om een liefdesaffaire. “Ik hoor van alles, maar heb geen idee.”

David Nijs heeft geen weet van een link met de Zavo-scholen. “We hebben gelezen over de verdachte die een van onze leerlingen zou zijn, maar ik kan u dat niet bevestigen.” Verhalen die over zijn school circuleren herkent hij niet, en ze raken hem. “Als je hier jaar en dag met hart en ziel staat, doet dat toch een beetje pijn.”