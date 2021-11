Liefde voor kernenergie is nog niet bij iedereen bekoeld

De rechtse partijen VVD en CDA trekken bij de regeringsonderhandelingen in Nederland, die nog steeds aan de gang zijn, voluit de kaart van kernenergie. Ze pleiten voor de bouw van nieuwe kerncentrales, zo bericht de Volkskrant. Intussen heeft de Franse president Emmanuel Macron aangekondigd dat er in zijn land ook nieuwe centrales komen, terwijl Europa eraan denkt om kernenergie voortaan als ‘groene energie’ te beschouwen aangezien er geen CO2 wordt uitgestoten.

In ons land woedt de discussie over de kernuitstap volop en hield MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez al een warm pleidooi voor de nieuwste kerncentrales. Hij kreeg de expliciete steun van zijn Open Vld-collega Egbert Lachaert, en ook regeringspartij CD&V is al langer voorstander om die optie grondig te onderzoeken.

Het gaat dan om de ‘vierde generatie’ centrales: de ‘small modular reactors’ (SMR), gesmoltenzoutreactoren of thoriumreactoren, waarbij er weinig of geen kernafval zou vrijkomen.

Het probleem is dat die technieken nog lang niet op punt staan. Pas tegen 2050 zouden ze commercieel exploiteerbaar zijn, zo is de inschatting. Op de brandend actuele energiediscussie bieden ze dus geen antwoord.

In de tussentijd blijft de federale regering investeren in onderzoek naar dat soort technieken via het Studiecentrum voor kernenenergie (SCK) en het onderzoeksproject Myrrha in Mol. Federaal energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) steunt die aanpak en toont geen bezwaren tegen een centrale die veilig, CO2-vrij en zonder nucleair afval energie kan produceren.

De derde generatie reactoren, waar de Nederlanders en Fransen aan denken, kent in ons land weinig politieke steun. Dat type reactoren levert nog steeds kernafval op, maar wordt geacht stukken veiliger te zijn. Alleen: zo’n centrale bouwen kost tijd en handenvol geld. In het meest optimistische scenario staat de centrale er binnen tien jaar en kost die 10 miljard euro. Voorbeelden uit Frankrijk en het VK bewijzen dat de planning fors kan uitlopen en de kosten een stuk hoger blijken dan eerst geraamd. Tekenend: zonder forse staatssteun zit in Nederland geen enkel bedrijf uit de sector te wachten op een nieuwe kerncentrale.

Een mogelijk compromis in ons land is dat de deur richting de vierde generatie reactoren iets verder opengezet wordt. Momenteel stipuleert het artikel 3 van de wet op de kernuitstap dat er geen nieuwe centrales in ons land gebouwd kunnen worden. Onder meer de liberalen opperen om die passage aan te passen, zodat er voor de nieuwste generatie wél toelating is. Zo kan eventuele kritiek op een dogmatisch energiebeleid gecounterd worden. Al zal die aanpassing vooral symbolisch zijn, aangezien die centrales nog niet voor morgen zijn.