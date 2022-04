Liefde in oorlogstijd: arts en verpleegster huwen tussen het puin in Charkiv

Voor de oorlog was Nastya Gracheva verpleegster in een oncologisch ziekenhuis. Anton Sokolov werkte als arts. Sinds het begin van de Russische invasie zijn ze vrijwilligers en verlenen ze gratis medische zorg aan mensen in nood. Ze zamelen ook geld in om medicijnen te kopen voor de inwoners van Charkiv.

Hun liefde voor elkaar werd gisteren bezegeld in een metrostation dat als schuilplaats gebruikt wordt. Vervolgens trokken ze naar buiten, waar ze poseerden op de verwoeste binnenplaats van een winkel- en kantorencomplex.

Het koppel wisselt trouwringen uit in een metrostation dat dienst doet als schuilplaats. Beeld AFP

Beeld AFP

Volg de belangrijkste ontwikkelingen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in onze liveblog

Charkiv, de op één na grootste stad van Oekraïne in het oosten van het land, is zwaar getroffen door de oorlog. De regionale gouverneur verklaarde vandaag dat er in de afgelopen 24 uur meer dan twintig artillerie- en tankaanvallen waren op de stad en de buitenwijken.

Het geweld weerhoudt verliefde stellen er niet van hun huwelijksplannen door te zetten. Sinds de Russische invasie vijf weken geleden begon, hebben pasgehuwden hun trouwfoto’s gedeeld. Een militair vond dan weer een orginele manier om zijn vriendin ten huwelijk te vragen: hij zette een fouillering in scène zodat hij haar kon verrassen bij een controlepost in Fastiv, in de buurt van Kiev.

Beeld AFP